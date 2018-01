Parti au Mexique en 2015, André-Pierre Gignac s’éclate sur le continent américain. Récemment sacré champion de la LIga MX avec les Tigres, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille est rapidement devenu l’un des chouchous des supporters de l’équipe entraînée par le Brésilien Ricardo Ferretti. Auteur de 41 buts en 79 matches de championnats, APG vit une véritable success story depuis qu’il a quitté l’Europe.

Des performances qui, depuis 2015, lui ont permis de disputer l’Euro 2016 et d’attirer plusieurs courtisans. Derniers prétendants en date, les Turcs de Besiktas qui songeraient au Français en cas de départ de Cenk Tosun (Everton, Chine). Depuis, une autre formation s’est ajoutée à la liste. Selon le journal argentin Diario Cronica, Boca Juniors aurait coché le nom du natif de Martigues au cas les Xeneizes ne réussiraient pas à faire revenir le buteur chéri de la Bombonera, Carlos Tevez.

Un intérêt portoleño qui n’effraie pas encore les médias mexicains. Et pour cause. Outre le désir des Tigres de prolonger leur buteur, ce dernier ne s’était pas franchement montré en faveur d’un départ peu de temps après avoir conquis le titre de champion du Mexique. « J’aimerais terminer ma carrière aux Tigres, cela m’enchanterait. Nous sommes la plus grande équipe du football mexicain. Nous avons beaucoup souffert, mais nous avons joué avec le cœur. J’ai même déjà des idées pour mon après-carrière. Pourquoi ne pas entrer dans le staff technique ? »