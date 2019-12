Boca Juniors se frottait les mains du transfert de Leandro Paredes (27 ans) du Zenit Saint-Pétersbourg au Paris SG. Au titre des fameuses indemnités de formations, le club argentin devait recevoir 1,3 M€. Les champions de France en titre ont d’ailleurs opéré le premier des trois versements concernant cette somme, soit 519 750,99€. Seulement, ce virement n’est jamais parvenu aux dirigeants argentins, explique Clarin. Les deux parties ont été victimes d’un pirate informatique, qui a détourné ledit montant via un compte en banque au Mexique. L’affaire a été placée devant les tribunaux. Et en attendant réparation, les deux écuries tentent de trouver un terrain d’entente.

Selon TyC Sports, pour régler ce différend, en attendant la décision de justice définitive, elles pourraient faire affaire sur le marché des transferts. Le média argentin explique en effet que les Rouge-et-Bleu auraient négocié une option préférentielle sur un espoir xeneize, le milieu de terrain Nicolas Capaldo (21 ans). Alors qu’en Argentine tout portait à croire qu’Esteban Andrada, portier de 28 ans arrivé de Lanus à l’été 2018 et dont la clause libératoire a rapidement grimpé à 22,5 millions d’euros, était une cible privilégiée, c’est finalement le milieu originaire de Santa Rosa, dans la Pampa, qui aurait retenu l’attention du club parisien.

De Boca Juniors aux U23 de l’Albiceleste

Révélé comme capitaine de la réserve de Boca, sous les ordres de Rolando Schiavin en 2018, il avait été lancé en équipe première par Gustavo Alfaro en février dernier, lors d’un match contre Defensa y Justicia, deuxième du championnat. Au final, le milieu de 20 ans avait terminé sa première saison en pro avec 16 apparitions au compteur, dont 15 comme titulaire. Et son coach n’avait souvent pas hésité à lui donner la priorité alors même que Daniele De Rossi pointait le bout de son nez. Cette saison, son explosion "tardive" s’est concrétisée par une première titularisation dans un Superclasico face à River Plate (0-0), au mois de septembre dernier. Positionné devant Daniele De Rossi, dans un 4-1-4-1, Nicolas Capaldo (1m77) avait plus que tenu la distance.

Auteur de 8 apparitions dont 7 comme titulaire depuis, Capaldo a pris du gallon jusqu’à être sélectionné avec l’Albiceleste U23 lors du tournoi pré-olympique de Tenerife, organisé en novembre dernier, à Las Palmas. Pour ses toutes premières capes, il avait d’ailleurs offert le but victorieux de l’Argentine en finale face au voisin et rival brésilien (1-0), sous les yeux d’émissaires du LOSC, en quête de pistes pour préparer l’après Boubakary Soumaré. Polyvalent, Capaldo avait, numéro 14 floqué dans le dos, également pu évoluer devant la défense dans un 4-2-3-1 observé face au Racing Club, en octobre dernier. Si le Paris Saint-Germain pourrait se voir offrir la priorité sur un hypothétique transfert, le joueur sous contrat avec Boca jusqu’en 2021 et dont la clause libératoire s’élève à 15 millions d’euros est encore loin de manger à la table de Mauro Icardi, Angel Di Maria et Leandro Paredes.