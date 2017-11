Kepa tout proche du Real Madrid

Le mercato d’hiver approche à grands pas et les clubs commencent à placer leurs pions. C’est le cas du Real Madrid qui serait sur la piste d’un gardien de but. D’après les informations de Marca, les dirigeants madrilènes seraient tout proches d’un accord avec l’Athletic Bilbao pour le transfert de Kepa Arrizabalaga, le jeune gardien de 23 ans. Sa clause libératoire est de 20 millions d’euros et elle pourrait être levée dès cet hiver. Et ceux malgré le fait que le portier est en fin de contrat en juin prochain. Toujours d’après le quotidien, les deux clubs seraient justement d’accord pour ne pas le laisser partir librement cet été et la somme de 20 M€ semble être un bon compromis.

Rooney de retour aux affaires

L’ancien Red Devil est de retour ! Après la crise que vient de connaître Everton, on n’entendait plus trop parler de ce diable de Wayne Rooney. Et pourtant, contre West Ham hier (4-0), l’Anglais n’a pas fait dans la demi-mesure. Auteur d’un triplé et surtout auteur d’un but exceptionnel. Une frappe de 55 mètres, depuis son propre camp. Et avec une prestation pareille, on fait forcément les gros titres partout : le Sun, le Mirror, le Daily Star, Metro, le Daily Mail, et le Times, tous ont choisi le buteur anglais pour faire leur Une. Sam Allardyce, nouvel entraîneur des Toffees depuis hier seulement et qui a assisté au match depuis les tribunes, ne pouvait pas rêver d’un meilleur accueil.

Neymar beau joueur avec Cavani

On jouait en Ligue 1 également ce mercredi soir et le PSG s’est installé sur le fauteuil très confortable de leader, avec 10 points d’avance grâce à sa victoire face à Troyes (2-0). Le journal Le Parisien, dans son édition du jour, revient sur un fait de jeu marquant, la suite du « pénaltygate ». On joue la 41ème minute et le PSG obtient un penalty. Tous les regards sont donc tournés vers Neymar et Cavani, qui va le tirer ? Deux mois après la polémique.... Mais surprise, cette fois, le Brésilien a laissé l’honneur à son coéquipier, qui, pour la petite histoire, l’a raté. Le quotidien français a apprécié et estime que « Neymar a dévoilé une nouvelle facette de sa personnalité, être beau joueur ».