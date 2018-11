La saison passée, adidas avait fait sensation en dévoilant une collection originale en accord avec Manchester United, le Bayern Munich, le Real Madrid et la Juventus Turin. La marque aux trois bandes récidive cette saison et lance une nouvelle collection en partenariat avec EA Sports, mais aussi avec les quatre clubs nommés plus haut. Des maillots "virtuels" prévus pour FIFA 19, qui disposent des logos officiels des clubs et des sponsors maillots principaux, qui devraient en surprendre plus d’un à la vue de leur design original et aux antipodes des jerseys classiques portés par les joueurs en compétition officielle, que ce soit en championnat ou en Coupe d’Europe.

Celui du Real Madrid est celui qui colle le plus à l’histoire de la Casa Blanca. En effet, adidas et EA ont décidé de rendre hommage aux galactiques avec une tunique bleue représentant la nuit et les constellations d’étoiles. Du côté de la Juventus, on est carrément loin de la tunique classique de la Vieille Dame. Si le blanc et le noir sont toujours présents, un imprimé irisé rose et bleu parcourt le maillot et lui apporte un côté sacrément décalé. À noter la présence du logo du club placé au centre du maillot, un détail suffisamment inédit pour être signalé.

Mais les supporters qui devraient être le plus déroutés par la création originale d’adidas, ce sont bien ceux de Manchester United. Les Red Devils ici deviennent pour l’occasion des léopards. Un jersey plutôt réaliste qui devrait révéler le côté bestial des fans de MU. Enfin, la tunique du Bayern Munich, au style incandescent, devrait enflammer les fans du club bavarois. Cette tunique numérique est lancée officiellement ce jeudi 29 novembre dans le monde entier. Pour les gamers, mais aussi pour les fans de ces quatre clubs, ces 4 maillots sont disponibles en exclusivité sur la boutique Foot.fr et seront accessibles très prochainement en pack dans le mode en ligne FIFA Ultimate Team du jeu vidéo FIFA 19.