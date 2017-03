Zidane dans le viseur des « pro-Barça »

En Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone sont sur les nerfs. En cause, une polémique autour d’un arbitrage considéré très favorable aux Merengues, qui trônent toujours en tête de la Liga grâce à leur victoire miraculeuse face à Villarreal. Et Zinedine Zidane a visiblement jeté de l’huile sur le feu en conférence de presse, déclarant que ses joueurs étaient exemplaires et se gardaient bien de commenter ou critiquer le travail des arbitres. Une attaque à peine dissimulée contre les Catalans qui fait enrager la presse pro-Barça. Sport n’en demandait pas et sort des archives toutes les sorties médiatiques des Madrilènes contre les hommes en noir cette saison. Très remonté, le quotidien remonte même à l’époque José Mourinho pour prouver que le Real est loin d’être irréprochable face aux arbitres. Pour le journal, c’est clair, Zizou fait preuve de « mémoire sélective »...

Déjà un favori pour récupérer Alexis Sanchez

Alexis Sanchez en a marre. Le Chilien, excédé par le manque d’ambition et de progression d’Arsenal en Premier League et surtout en Ligue des Champions, serait décidé à quitter le club. Selon le Daily Star, sa priorité serait même de retourner en Liga. L’ancien du FC Barcelone y serait suivi par deux cadors plein d’ambition : l’Atlético Madrid, qui doit malheureusement faire avec une interdiction de recrutement mais espère une réduction de celle-ci pour recruter cet été, et surtout le FC Séville. Le club andalou fait figure de favori pour recruter le Chilien, grâce à l’influence de Jorge Sampaoli, qui a su sublimer le joueur en sélection de 2012 à 2016. Mais attention à la concurrence venue d’Italie : la Juventus est également sur le coup et compte sur les ventes définitives de Kingsley Coman et Simone Zaza, prêtés respectivement au Bayern et à Valence, pour financer cette opération.

L’OM prospecte à Porto

Fort de ses nouvelles ambitions depuis l’arrivée de son propriétaire américain, l’Olympique de Marseille voit les choses en grand pour l’avenir. Après s’être offert Dimitri Payet cet hiver, les Phocéens auraient les yeux tournés vers le Portugal, et plus précisément vers le FC Porto. A Bola confirme aujourd’hui une information publiée hier en France : les Phocéens ont supervisé Yacine Brahimi, l’ancien Rennais, et son coéquipier André Silva, grande révélation de la saison, aussi bien en club qu’en sélection. Mais le club portista est réputé dur en affaires, et comme pour Payet, les Olympiens pourraient être forcés de sortir le chéquier pour parvenir à leurs fins...