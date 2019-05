La révolution d’Allegri

En Italie, La Juve et son entraîneur font toujours la une de Tuttosport. Ces derniers jours le journal parlait notamment des possibles remplaçants de Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus, et des exigences du coach pour prolonger. Ce dernier souhaiterait avoir le pouvoir de renforcer l’effectif actuel. Du changement donc, mais ce dimanche Tuttosport parle même de « révolution ». « Max confirme qu’il pense à une Juve très différente », poursuit le quotidien. « Dybala & Douglas Costa sont en haut des possibles départs. » Le prochain mercato promet d’être très chaud du côté de Turin.

« La couronne est entre tes mains »

En Angleterre, le titre de champion se joue ce dimanche entre Liverpool et City, pour la dernière journée de Premier League. Forcément la presse est dans tous ses états. Avant cette ultime rencontre , avantage pour les Citizens qui ont un point d’avance au classement. « La couronne est entre tes mains » pour le Daily Express qui s’adresse à Pep Guardiola et ses hommes. Du côté du Daily Star, on préfère insister sur les déclarations de l’entraîneur de City et de son sommeil de bébé avant le jour fatidique. Le Daily Mirror aussi s’est amusé des mots de l’entraîneur de Manchester City :« le contrôle du sommeil » titre le tabloïd anglais. Reste maintenant à savoir si l’apaisement réussira aux Citizens. Une chose est sure, ils feraient mieux de ne pas s’endormir sur leurs lauriers, sinon la soirée pourrait bien virer au cauchemar.

Valverde : « j’ai toujours la force de continuer »

En Espagne les déclarations fortes d’Ernesto Valverde, l’entraîneur du FC Barcelone, font les gros titres. Avant de défier Getafe ce dimanche, le coach Blaugrana s’est confié en conférence de presse sur l’élimination en Ligue des Champions contre Liverpool. Il avoué que son groupe était touché et s’est également livré sur son avenir, comme le rapporte Mundo Deportivo. « J’ai toujours la force de continuer », a-t-il affirmé. Avant d’ajouter : « comme toujours, j’ai parlé avec le président. Je me sens toujours soutenu par lui et le club. » Le journal Sport en fait également sa une et résume simplement : « Valerde veut rester » pour le quotidien catalan.