Après le Brésil, qui n’a pas pu faire mieux qu’un 1-1 face au Nigéria, l’Argentine disputait à son tour une rencontre amicale intéressante, face à l’Équateur à Elche (Espagne). L’Albiceleste, qui sortait d’un match nul 2-2 face à l’Allemagne en milieu de semaine dernière, voulait l’emporter face à cette équipe qui lui a souvent posé problème ces dernières années. Lionel Scaloni, encore privé de joueurs majeurs comme Lionel Messi, misait sur un 4-4-2 et récompensait notamment ceux qui avaient été bons face aux Germaniques, à l’image de Lucas Ocampos ou de Lucas Alario, aligné en pointe avec Lautaro Martinez. Le Parisien Leandro Paredes était aligné dans l’entrejeu. En face, une équipe avec une majorité de joueurs évoluant sur le continent américain. Au final, les Argentins se sont facilement imposés sur le score de 6-1.

Dès le début, l’Argentine affichait un visage assez offensif, mais l’Équateur parvenait à se distinguer, à l’image de cette frappe de Junior Sornoza juste au-dessus de la barre de Marchesin (6e). Peu à peu, Leandro Paredes et ses partenaires s’emparaient du cuir, et après un premier avertissement de Lautaro Martinez (17e), Lucas Alario faisait trembler les filets (0-1, 20e). L’attaquant du Bayer profitait d’un très bon centre de Marcos Acuña pour placer une tête croisée de qualité. Très vite, les Bleu et Blanc allaient doubler la mise. Marcos Acuña, encore lui, débordait sur son côté gauche et centrait. Seulement, Jhon Espinoza déviait le ballon et trompait son gardien Pedro Ortiz (0-2, 27e).

Belle prestation de Leandro Paredes

Ce n’était pas fini pour La Tri, puisque Lautaro Martinez était fauché dans la surface à peine quelques minutes plus tard. C’est le Parisien Leandro Paredes qui transformait le penalty d’une lourde frappe du pied gauche (0-3, 32e). Autant dire qu’à la pause, l’Argentine avait amplement fait le boulot, et que Scaloni procédait ainsi à des changements. Paulo Dybala entrait notamment en jeu, tout comme Leandro Paredes laissait sa place après 45 bonnes minutes. Courageuse et fière, la sélection équatorienne voulait revenir dans la rencontre. Angel Mena expédiait ainsi un superbe coup franc sous la barre du portier argentin (1-3, 49e).

Les hommes de Jorge Célico avaient pris l’ascendant dans le jeu face à une Argentine qui roupillait un peu. Résultat, les troupes de Scaloni allaient répondre par un engagement plus prononcé, et le rythme de la rencontre devenait de plus en plus haché, à tel point que les occasions devenaient inexistantes. C’est German Pezzella qui allait définitivement plier le match et mettre les siens à l’abri, avec ce but de la tête sur coup franc (1-4, 66e). De quoi plonger l’Équateur dans le doute, et l’Argentine terminait la rencontre assez tranquillement, dominant son sujet. Nicolás Domínguez se mêlait même à la fête, d’une frappe depuis l’entrée de la surface (1-5, 82e). Lucas Ocampos signait lui le 6-1, avec ce tir à angle pourtant très fermé devant le portier (1-6, 88e). Prochain rendez-vous en novembre pour l’Albiceleste, avec un match amical contre le Paraguay.

