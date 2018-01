Dortmund vise Anthony Modeste

C’est dans l’air depuis plusieurs jours. Arsenal est sur le point de recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Ce lundi matin, dans le magazine allemand Kicker, on apprend d’ailleurs qu’un accord de principe aurait été trouvé pour le transfert de l’attaquant de Dortmund à Arsenal, moyennant une indemnité supérieure à 60 millions d’euros. Il ne resterait plus que quelques détails à régler. Et pour le remplacer, le média allemand parle d’Anthony Modeste, l’attaquant français parti en Chine l’été dernier, transféré de Cologne au Tianjin Quanjian. Son retour en Bundesliga pourrait se négocier aux alentours des 30 millions d’euros. À noter que l’on parle également d’Oliver Giroud du côté du BvB.

Guardiola demande aux arbitres de protéger les joueurs

Hier soir, Manchester City affrontait Cardiff City en FA Cup. Et si les Mancuniens se sont imposés 2-0, un geste a retenu l’attention de tout le monde, ou plutôt une image. Il s’agit d’un tacle violent sur Leroy Sané. L’image du crampon sur sa jambe se retrouve à l’affiche des journaux anglais et allemands ce lundi matin. Au même titre que les déclarations de Pep Guardiola en conférence de presse. Il s’est montré furieux face à ce geste et a tenu à adresser un message aux arbitres : « j’ai déjà dit et répété à plusieurs reprises que la seule mission des arbitres est de protéger les joueurs. [...] Pas seulement ceux de Manchester City, mais tous les joueurs ».

Messi sauve le Barça

En Espagne, le FC Barcelone a encore été sauvé par sa star hier soir. Au Barça, la vedette c’est « toujours Messi », comme le dit si bien le quotidien catalan Sport. Un coup franc libérateur de l’Argentin, en pleine lucarne, à la 84eme minute, a offert la victoire aux Catalans, 2 buts à 1 face à Alavés. Le Barça était en difficulté lors de cette rencontre. Menés 1-0, les Barcelonais sont tout de même parvenus à renverser la situation avec une égalisation de Luis Suarez d’abord, puis avec un « geste de génie » de Lionel Messi. Cette dernière citation, c’est le titre du quotidien L’Esportiu.