C’était le scénario redouté à la lecture du tirage au sort de la Coupe du Monde. L’équipe de France avait fait sa part du travail en terminant première du groupe C, devant le Danemark, le Pérou et l’Australie. Mais voilà, l’Argentine, dans son groupe D, n’avait rien du cador redouté. Tenue en échec par l’Islande pour son match d’ouverture (1-1), giflée par la Croatie ensuite (0-3), la sélection de Lionel Messi s’en est remise à un miracle tardif face au Nigéria (2-1) pour valider son ticket pour les 8es en décrochant la 2e place de sa poule. Voilà donc France-Argentine au programme samedi à 16 heures à Kazan. Si l’on se réfère à la dynamique des deux équipes, la France part dans la peau du favori, puisqu’elle n’a pas perdu, pour commencer, et a affiché une solidité défensive intéressante, à défaut d’emballer les foules sur le plan offensif. L’Argentine, elle, a affiché d’énormes carences sur le plan défensif, mais dispose du génie Lionel Messi.

La France gagne contre l’Argentine (cote à 2,45 soit un gain potentiel de 484 € pour une mise de 200 €)

Invaincue dans son groupe, la France n’a pourtant pas fait vibrer son public lors de la phase de poules. Mais comme en 2014 et 2016, les Bleus voudront transformer l’essai pour passer le tour suivant comme en 2014 face au Nigéria et en 2016 face à l’Irlande. Mais l’obstacle qui se dresse devant la France est d’un tout autre calibre. Toujours aussi friable défensivement, l’Argentine, bien trop dépendante de Messi et suffisamment instable depuis le début de la compétition, devrait se faire punir par une équipe de France bien plus compacte et organisée. En compétition officielle, le bilan est d’ailleurs très positif pour la France puisque les Bleus n’ont perdu que 3 de leurs 26 derniers matchs officiels (Allemagne en 2014, Portugal en 2016, Suède en 2017).

Antoine Griezmann marque et la France gagne (cote à 4 soit un gain potentiel de 800 € pour une mise de 200 € )

Dans une compétition ou les penaltys sont légion, nul doute que l’agilité d’Antoine Griezmann à cet exercice pourrait être précieuse pour les Bleus. Au-delà de cette spécificité, Grizou a beaucoup à prouver face à l’Argentine. Très décevant lors de la phase de poules, l’attaquant de l’Atletico a donné rendez-vous aux supporters pour les 1/8e de finale, se rappelant au bon souvenir de l’Euro 2016 où l’attaquant français avait notamment marqué 5 buts après le 1er tour, dont un doublé en 1/8e de finale face à l’Irlande.

Lionel Messi marque contre la France (cote à 2,70 soit un gain potentiel de 540 € pour une mise de 200 €)

Très décevant lui aussi lors des deux premiers matches de l’Argentine, Lionel Messi est clairement monté en gamme face au Nigéria dynamitant la rencontre grâce à un but génial et en tapant le poteau sur coup franc. Lui aussi tireur de penalty, la Pulga devrait être le principal danger de l’Albiceleste face aux Bleus. Malgré la solidité de la défense tricolore, Messi pourrait bien soigner sa sortie face à un adversaire prestigieux en marquant un but, comme en 2009 où il avait mis au supplice la défense tricolore lors d’un match à Marseille resté encore dans toutes les mémoires.

