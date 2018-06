Griezmann fait grincer des dents...

Si la Coupe du Monde bat son plein en Russie, le mercato continue de faire les gros titres des différents journaux de la presse européenne. Au lendemain de la décision d’Antoine Griezmann de rester à l’Atlético Madrid, le FC Barcelone est désormais dans « l’embarras » selon le journal Sport. En effet, c’est dans un documentaire produit par le Barcelonais Gerard Piqué que l’attaquant français a finalement annoncé qu’il restait chez les Colchoneros... Mais ce n’est pas tout, le club du FC Barcelone avait construit son mercato autour de ce transfert et doit donc redémarrer de zéro aujourd’hui.

Alisson tout proche du Real Madrid

En Italie, il n’y a pas de Mondial, alors l’actualité reste avant tout le marché des transferts. Et justement, celui dont tout le monde parle en ce moment concerne un joueur de l’AS Roma, Alisson. Le portier brésilien de la Louve « s’envole vers le Real Madrid », annonce le Corriere dello Sport. Il est donc tout proche de signer son contrat chez les Madrilènes. Le quotidien parle d’un gros chèque estimé à 70-75 millions d’euros à l’ordre de l’AS Roma. De quoi marquer déjà de son empreinte ce mercato d’été 2018, quelques jours après la démission de Zinedine Zidane.

Areola dans le viseur de l’AS Roma et du Napoli

Mais si Alisson s’envole en Espagne, il ne reste plus qu’à l’AS Roma de le remplacer. Et même si plusieurs pistes sont évoquées aujourd’hui en Italie, dans le Corriere dello Sport, on retient celle menant à Alphonse Areola, qui devrait lui être barré par Gianluigi Buffon au PSG. Le gardien de but français est décidément très courtisé en Italie, puisque le Napoli de Carlo Ancelotti aimerait également récupérer le portier, actuellement au Mondial en Russie. En tout cas, l’AS Roma discute déjà avec Paris, toujours selon le journal italien, pour un transfert estimé à plus de 20 millions d’euros.