L’équipe de France gagne ses matchs, mais sans convaincre. Après un premier match tendu face à l’Australie où les Bleus se sont imposés 2-1 dans la douleur, ils ont ensuite arraché la victoire par le plus petit des scores face au Pérou dans un match accroché. D’ores et déjà qualifiés pour les 8èmes de finale, il s’agit maintenant pour les Français d’assurer la première place du groupe, mais surtout de se rassurer. On devrait assister à de nombreux changements et plusieurs joueurs qui n’ont pas vraiment l’occasion de se mettre en valeur devraient arriver sur la pelouse la rage au ventre. Didier Deschamps n’aura pas besoin de motiver ses troupes puisqu’il n’aura qu’à rappeler les déclarations du sélectionneur danois qui disait que la France n’était pas une grande équipe. Dans ce contexte brûlant, le match devrait être animé face aux Danois, mais la hiérarchie devrait être respectée et la France pourrait bien s’imposer grâce à des buts de son duo Giroud-Griezmann dont l’association fut prometteuse en première période face au Pérou.

La France gagne contre le Danemark (cote à 2,27 soit un gain potentiel de 454 € pour une mise de 200 €)

Face à une équipe du Danemark qui va jouer sa qualification, la France devrait enfin pouvoir affronter une équipe qui ne va pas fermer le jeu. Fort de l’historique entre les deux nations et les déclarations-chocs du sélectionneur danois envers l’Équipe de France, nul doute que ces Bleus bis seront surmotivés à l’idée de finir avec trois victoires en trois matches et les Lemar, Dembelé, Kimpembe, Mandanda, Sidibé et autres Nzonzi voudront prouver à Didier Deschamps qu’ils valent mieux qu’un statut de remplaçant. Ce match s’annonce ouvert et résolument offensif, ce qui devrait faire les affaires de la puissance de frappe offensive des tricolores.

Olivier Giroud marque contre le Danemark et la France gagne (cote à 4,35 soit un gain potentiel de 870 € pour une mise de 200 € )

Mis sur le banc lors du premier match face à l’Australie, Olivier Giroud a retrouvé sa place à la pointe de l’attaque des Bleus. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas ménagé ses efforts tant il a pesé sur la défense péruvienne, notamment en première période. Face à une défense lourde, son jeu de tête et sa bonne entente avec griezmann, agrémentés des déboulés de Lemar et Dembelé sur les côtés pourraient faire des ravages face à Kasper Schmeichel et les siens.

Antoine Griezmann marque sur penalty face au Danemark (cote à 6,00 soit un gain potentiel de 1 200 € pour une mise de 200 €)

Dans une compétition ou les penaltys sont légion (14 déjà accordés dans cette Coupe du Monde 2018, soit déjà plus que lors de l’intégralité de l’édition 2014 où 13 penaltys avaient été sifflés), nul doute que l’agilité d’Antoine Griezmann à cet exercice pourrait être précieuse pour les Bleus. Il faut dire aussi que la défense danoise pourrait rapidement être mise en difficulté par la vivacité du tandem Ousmane Dembelé-Thomas Lemar qui devrait se régaler mardi.

Le troisième et dernier match des poules de Bleus est l’occasion de profiter du bonus exceptionnel proposé par Winamax qui vous rembourse 200€ sur votre premier pari ! Pariez sans risque 200€ sur le but de Antoine Griezmann sur penalty contre le Danemark coté à 6,00* et tentez de gagner 1 200€. Si le pari est perdant, Winamax vous rembourse l’intégralité de votre mise de 200€**.

Alors, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle et tentez votre chance chez notre partenaire Winamax en cliquant ici !