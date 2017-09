Lemar encore dans le viseur d’Arsenal

Qu’on se le dise, Arsenal a tout fait cet été pour tenter d’attirer Thomas Lemar à Londres. Mais l’international français est resté inflexible (et Monaco aussi) et il disputera bien la saison 2017/2018 avec l’ASM. Cependant, les Gunners n’ont pas abandonné l’idée de faire venir l’ancien Caennais mais l’hiver prochain. Selon le Daily Star, Arsenal a déjà prévu une offre de 100 millions d’euros pour l’ASM, un contrat de cinq ans et un salaire de 271 000 euros par semaine pour Lemar. Cela promet encore de longues discussions en janvier prochain.

Ousmane Dembélé sous pression

Au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a déjà la pression ! Si le club catalan joue samedi dans le derby contre l’Espanyol Barcelone, les médias locaux l’attendent avec impatience. En témoignent les Unes du jour avec Mundo Deportivo et L’Esportiu qui titrent tout les deux « c’est l’heure de Dembélé ». Aux côtés de Messi et Suarez, les observateurs seront donc très attentifs à la prestation du Français qui a été acheté plus de 100 millions d’euros par le Barça cet été.

La révolution du mercato

C’est le coup de tonnerre de la semaine dans le monde du football. Les clubs de Premier League viennent de raccourcir le mercato. Le marché des transferts estival fermera ses portes chaque année, le dernier jeudi avant la reprise du championnat, à 17h. En 2018, il fermera donc ses portes le jeudi 9 août. L’information fait la Une de toute la presse anglaise ce matin, mais ailleurs également. En France, L’Equipe nous informe que la Ligue 1 pourrait suivre le mouvement, de même en Italie avec Tuttosport.