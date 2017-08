C’est une affiche prestigieuse qui se déroulait cet après-midi à Wembley entre Arsenal et Chelsea. Le Community Shield lançait officiellement la saison anglaises pour les deux formations. Du côté des Gunners, Arsène Wenger façonnait un 3-4-3 avec Alexandre Lacazette en pointe. Pour le champion d’Angleterre, Antonio Conte optait pour un système similaire avec Michy Batshuayi en attaque. Les nouvelles recrues Rudiger, Caballero et Morata débutaient sur le banc. Dès les premiers instants du match, Arsenal tentait de prendre le contrôle des opérations en mettant le pied sur le ballon. Sur une superbe incursion d’Iwobi sur la gauche, l’ailier des Gunners délivrait un centre que Lacazette ne parvenait pas à reprendre (6e). Quelques secondes plus tard, Xhaka alertait Welbeck dans la surface mais la reprise de la tête de l’international anglais n’inquiétait pas Courtois (7e).

Chelsea effectuait un début de rencontre pour le moins poussif. Sur une superbe remontée de balle d’Alexandre Lacazette, l’ancien lyonnais trouvait Welbeck qui remettait dans l’axe à l’attaquant français. Ce dernier enroulait sa frappe qui heurtait le montant de Courtois (22e). Sur son côté droit, Moses semait la zizanie dans la défense des Gunners et voyait son centre renvoyé par Cech (31e). Le champion d’Angleterre montrait enfin le bout de son nez. Sur une belle ouverture signée Willian, Pedro accélérait avant de décocher une lourde frappe bien repoussée par Cech (34e). Arsenal achevait le premier acte sur une dernière opportunité. Sur une remontée d’Iwobi qui décalait Oxlade-Chamberlain sur la gauche, le milieu anglais retrouvait Iwobi dans la surface qui se lançait dans un numéro de soliste avant d’enrouler une frappe captée sans souci par Courtois (44e). Les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score de parité (0-0).

Kolasinac au bout du suspens

Dès le retour des vestiaires, Chelsea entamait la deuxième période d’une manière idéale. Sur un corner mal renvoyé par la défense d’Arsenal, Cahill remettait de la tête dans le paquet pour Victor Moses qui seul devant Cech catapultait le cuir au fond des filets (0-1, 46e). Arsenal tentait de sortir la tête de l’eau avec un centre tir vicieux d’Elneny qui obligeait Courtois à s’employer (58e). Les Gunners semblaient cependant beaucoup moins à leur avantage que dans le premier acte. Servi par Holding, Xhaka décochait une lourde frappe à l’extérieur de la surface qui obligeait Courtois à détourner en corner (74e).

Les Blues réagissaient dans la foulée, Willian distillait un bel extérieur du pied pour Morata dans la surface. L’attaquant espagnol ne parvenait pas à redresser son ballon qui passait largement au-dessus (78e). Contre toute attente, Arsenal égalisait sur un coup-franc frappé par Xhaka, Kolasinac trompait Courtois de la tête (1-1, 82e). Après quatre vingt dix minutes haletantes, les tirs au but allaient décider du sort de ce Community Shield. Arsenal s’impose 4-1 dans cet exercice au bout du suspens.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.

L’homme du match : N’Golo Kanté (7) : indispensable. L’international français récupère et ratisse un nombre incalculable de ballons au milieu. Très peu de déchets dans son jeu, il soulage ses partenaires par son calme et sa faculté à jouer simple. Véritable métronome du champion d’Angleterre, il a perdu très peu de ballons ce dimanche.

Arsenal :

Cech (6) : face à son ancienne équipe, le gardien tchèque a parfaitement lu le jeu avec plusieurs sorties décisives (comme sur une mauvaise passe de Bellerin 25e). Un arrêt solide sur une frappe de Pedro (35e). Il ne peut absolument rien sur le but de Moses (46e). Un bon match.

Holding (6) : bon match du jeune défenseur anglais de 21 ans. Il a biencontrôlé son espace avec des dégagements cruciaux (comme une tête sur sa ligne à la 49e). Arsenal a peut-être trouvé son nouveau Tony Adams, car Holding a souvent fait preuve d’un sang-froid glacial. Même quand il s’est loupé (16e) en glissant dans une zone dangereuse, il s’est tout de suite racheté avec un tacle maîtrisé sur Alonso. Son seul bémol : sur l’ouverture du score de Chelsea, il se fait prendre de vitesse par Moses (46e). Mais il n’est pas le seul coupable sur le but.

Mertesacker (non noté) : il a apporté son expérience et sa sérénité mais a malheureusement dû sortir prématurément en raison d’un violent coup de coude de Cahill (29e). Remplacé par Kolasinac (33e - note 7). Le Bosnien, tout juste arrivé à Arsenal, a apporté sa présence physique avec plusieurs fautes professionnelles. Il est le sauveur d’Arsenal avec son bon coup de tête (82e) qui bat Courtois sur un coup-franc de Xhaka.

Monreal (5,5) : il a pris la position de Mertesacker après la sortie de l’Allemand sur blessure. Il n’a pas trop paniqué, sauf sur le but de Chelsea où toute la défense d’Arsenal s’est loupée. Un match sobre pour l’Espagnol. Il a marqué son tir au but.

Bellerin (4,5) : il a souvent confondu vitesse et précipitation. Averti (15e) pour un tacle grossier sur Azpilicueta. Il a perdu plusieurs ballons dans des zones dangereuses (25e, 36e). Offensivement, il a bien mené certains contres d’Arsenal, mais ses centres n’ont rien donné.

Elneny (7) : difficile de suivre l’Egyptien car il a beaucoup circulé sur le terrain. Comme Xhaka, s’est montré propre et vigilant en première période. Au retour des vestiaires, l’ancien joueur de Bâle a failli marqué un but spectaculaire (59e) avec un centre-tir de l’extérieur du pied bien repoussé par Courtois. A fini le match comme il l’a commencé, avec beaucoup d’énergie et de concentration. Un match de haut-standing.

Xhaka (6,5) : une première mi-temps solide du Suisse, il a très bien contrôlé les assauts des Blues, tout en contrôlant ses nerfs ce qui est assez rare pour lui. En revanche, il a mal dégagé le ballon sur le corner qui a amené l’ouverture du score de Chelsea (46e). Il a failli égaliser sur une superbe frappe de loin (76e) détournée par Courtois. C’est lui qui délivre un magnifique coup-franc pour Kolasinac qui égalise (82e). Un match solide.

Oxlade-Chamberlain (5) : en forme depuis plusieurs mois, il n’a pas manqué d’énergie et a réussi quelques dribbles aujourd’hui mais a été maladroit. Trop de mauvaises passes et de centres pour l’ancien joueur de Southampton, qui a néanmoins été bon défensivement. Difficile donc de ne pas lui mettre la moyenne. Il a marqué son tir au but.

Welbeck (5) : très actif comme à son habitude, mais un manque de réalisme sur une tête (8e) facile qui finit dans les gangs de Courtois. Il a mené plusieurs contre-attaques pour les Gunners mais, comme Iwobi, a pêché dans le dernier geste. Son tir désastreux (45e+1) qui termine dans les tribunes confirme ce manque de réalisme. Un seconde mi-temps moyenne, il est remplacé par Nelson (88e) qui n’a pas eu le temps de s’exprimer.

Iwobi (5,5) : tout de suite dans le bain, il a créé plusieurs décalages mais a pêché dans le dernier geste. Il a donné le tournis aux défenseurs de Chelsea sur une action qu’il a ménée (44e) mais sa frappe molle n’a pas inquiété Courtois. Moins dangereux en seconde mi-temps, remplacé par Walcott (66e), qui s’est procuré deux occasions à la fin, en vain. Il a marqué son tir au but.

Lacazette (5,5) : l’ancien Lyonnais n’a pas été intimidé pour son premier gros match avec Arsenal. Il n’est pas chanceux sur sa frappe enroulée (22e) qui termine sur le poteau après une excellente une-deux avec Welbeck. Plus discret en seconde période. Défensivement, il a fait le job. Remplacé par Giroud (66e), qui comme à son habitude s’est bien battu dans les airs, mais n’a pas trouvé l’ouverture. Il a marqué son tir au but.

Chelsea :

Courtois (6) : le portier belge reste toujours aussi rassurant pour son équipe. Rarement mis en danger dans le premier acte, il s’est distingué par sa sérénité. S’est magnifiquement détendu sur une frappe de Xhaka (74e). Ne peut rien sur l’égalisation de Kolasinac. Manque sa tentative lors de la séance de tirs au but.

Azpilicueta (5,5) : l’Espagnol a éprouvé quelques difficultés face à l’explosivité des attaquants d’Arsenal. Pris de vitesse par Welbeck, il est rapidement averti (12e). Rarement pris en défaut en seconde période, il a su relever la tête à l’image de son équipe. Superbe intervention en toute fin de match devant Walcott qui sauve les siens (92e).

David Luiz (5,5) : l’ancien parisien est pris de vitesse par Iwobi sur la gauche (6e) avant d’effectuer une intervention hasardeuse quelques minutes plus tard. N’a pas toujours su dégager une certaine sérénité en défense. C’est très bien repris cependant en deuxième mi-temps avec notamment une intervention salvatrice sur Welbeck (62e) dans la surface.

Cahill (6) : le défenseur anglais est toujours aussi rugueux dans les duels où il se fait rarement prendre à défaut. Auteur d’un vilain coup de coude sur Mertesacker (33e) qui entraîne la sortie du défenseur allemand. Sa remise de la tête permet à Moses d’ouvrir le score pour les Blues (46e). Imprenable défensivement, il se sacrifie sur une frappe de Walcott en fin de match (91e).

Moses (6,5) : très actif sur son côté droit, le joueur nigérian n’a pas hésité à apporter le danger offensivement. Sa percussion alliée à son excellente technique ont fait vaciller l’arrière garde des Gunners. Son activité est récompensée par un but dès l’entame du second acte (46e). Moins en vue en seconde période, il a peut-être payé sa débauche d’énergie en première mi-temps.

Fabregas (5,5) : le milieu espagnol s’est distingué par sa clairvoyance dans l’entrejeu tout en essayant de se projeter vers l’avant. Toujours aussi à l’aise techniquement, il reste le parfait complément de N’Golo Kanté au milieu.

Kanté (7) : voir ci-dessus

Alonso (6) : prend rarement des risques dans le jeu. Son placement reste irréprochable, n’hésite pas à accomplir les tâches défensives et à apporter le danger offensivement sur son couloir gauche. Toujours propre dans ses interventions. Remplacé par Rudiger (78e) spectateur privilégié de l’égalisation des Gunners.

Willian (5,5) : Assez discret dans le premier acte, le feu follet brésilien semble encore loin de son meilleur niveau sur le plan physique. Sa belle ouverture à la 34e permet à Pedro de solliciter Cech. L’international brésilien n’a pas eu son rayonnement habituel sur le plan offensif. Remplacé par Musanda (84e).

Batshuayi (5) : titularisé à la pointe de l’attaque des Blues, l’ancien marseillais a éprouvé les pires difficultés à exister dans le premier acte. Très peu sollicité, l’international belge s’est souvent retrouvé dos au but en point de fixation. N’a pas su peser sur la défense d’Arsenal. Remplacé par Morata (73e) qui ne s’est pas vraiment mis en évidence en ratant sa tentative lors de la séance de tirs au but.

Pedro (4,5) : l’ancien joueur du Barça a surtout brillé par ses fulgurances. Capable d’être aussi bien discret qu’intenable sur la gauche comme sur son occasion (34e), l’international espagnol n’a pas été très dangereux en première période. Peu à son avantage en deuxième, il s’est distingué par un vilain tacle sur Elneny qui entraîne son expulsion (80e).