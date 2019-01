Arsenal doit battre Chelsea pour tenter d’accrocher le Top 4

En Angleterre, il y a un sacré match aujourd’hui en Premier League. Arsenal accueille Chelsea dans un match très important pour les Gunners dans la course au big four. Il y a des « turbulences à l’Emirates » pour le Daily Telegraph, qui se demande si Unai Emery va réussir à remettre son équipe sur de bons rails. D’après le Daily Express aussi c’est l’urgence pour l’ancien coach du PSG, car c’est « le dernier combat pour les Gunners ». Le Times fait également sa une sur le coach espagnol, qui « vise sa cible » pour le journal anglais, une cible qui n’est autre que Chelsea. Pour que les rêves d’accrocher le Top 4 puissent continuer d’exister, Arsenal devra faire tomber les Blues.

La qualification du Barça bel et bien validée

Dans la presse ibérique, le Barça fait encore et toujours les gros titres. La qualification en Coupe du Roi du FC Barcelone a été confirmée hier alors que Levante avait lancé une réclamation devant la Justice. Les Blaugranas avaient aligné le défenseur Chumi, normalement suspendu avec l’équipe réserve, lors du huitième de finale aller de la compétition. L’affaire a été classée sans suite et « le Barça gagne son cas Cheryshev » s’amuse le journal AS. Une référence à la suspension du Real Madrid en Coupe du Roi en 2015, car Denis Cheryshev avait joué alors qu’il était suspendu. Chez Sport, la une parle d’elle-même : « Justice » titre le quotidien catalan.

La Juventus et le Genoa lancent leurs opérations mercato

En Italie, le mercato est le sujet principal. Selon Tuttosport, il y a du mouvement à la Juventus et la Vieille dame fait bouger tout le monde avec elle. Les Bianconeri sont les chefs du marché des transferts italien écrit le quotidien transalpin. Il y a d’abord l’affaire Higuain à Chelsea, mais aussi les opérations entre la Juve et le Genoa. En effet, il y aurait un accord pour la venue de Romero à Turin. Dans l’autre sens, Enrico Preziosi le président du Genoa, se pencherait sur le dossier Pjaca après avoir encaissé le refus de la Juve pour un prêt de Moïse Kean. Affaire à suivre.