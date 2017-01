Remue-ménage à Arsenal !

À quoi joue Arsenal avec ses cadres ? The Times annonce ce matin que les dirigeants des Gunners envisageraient de prêter Per Metesacker (32 ans) cet hiver pour « lui donner une chance de prouver qu’il mérite un nouveau contrat » selon les propres termes du quotidien anglais. Quand on sait que l’international allemand est un cadre du vestiaire, ce choix peut paraître surprenant. Et que dire des dossiers Alexis Sanchez et Mesut Özil ? Le Daily Star affirme que le duo veut partir cet été et ne devrait pas signer de prolongation de contrat avec Arsenal, étant donné que le club londonien n’accepte pas le nouveau salaire demandé par les deux stars, soit le même montant que Paul Pogba à Manchester United.

110 M€ refusés pour James Rodriguez

En Espagne, le journal As parle d’une énorme offre venue de Chine pour James Rodriguez. Le Hebei China Fortune, entraîné par Manuel Pellegrini, aurait proposé 110 millions d’euros au Real Madrid pour le transfert du Colombien, avec un salaire annuel de 30 millions d’euros. Offre refusée par le club et par le joueur ! Pour rappel, le Madrilène a scellé son avenir il y a quelques jours. « Quitter Madrid ? Dans l’équipe, on veut tous jouer. Maintenant, je suis bien, nouvelle année nouvelle vie. Je reste ici », avait expliqué l’ancien Monégasque.

Feghouli proche de l’AS Roma

La semaine dernière, nous vous annoncions en exclusivité la piste de l’AS Roma pour Sofiane Feghouli, en prêt. Aujourd’hui, le Corriere dello sport parle d’un feu vert du club de West Ham. L’Algérien a donc de grandes chances de rebondir en Italie cet hiver, lui qui n’a pour l’instant pas réussi à percer en Angleterre après 6 mois de galères chez les Hammers. Lors de sa première titularisation, il avait même réussi à se faire expulser après 15 minutes de jeu.