Mourinho rêve de Dybala

Pas un jour sans rumeurs ! C’est le quotidien de Manchester United actuellement alors que le marché des transferts ouvre dans moins d’une semaine. Après les unes sur Griezmann, Bale ou encore Özil, c’est au tour de l’attaquant de la Juventus Turin, Paulo Dybala, de se retrouver associé au nom de José Mourinho. Selon le Daily Star, le technicien portugais rêverait de l’Argentin pour faire de lui le neuf et demi de son animation offensive. Le quotidien évoque la préparation d’une offre pour l’été prochain à hauteur de 67 millions d’euros. Mais cependant, on voit mal la Vieille Dame lâcher sa pépite. Surtout que l’été dernier, le FC Barcelone était déjà venu aux nouvelles, sans succès, les dirigeants blaugranas se heurtant à la somme exorbitante demandée par la Juve : 100 millions d’euros.

Arsenal passe à l’offensive pour Draxler

Ce n’est pas un secret : Arsène Wenger aime Julian Draxler. Déjà l’été dernier, le technicien français avait tenté de faire venir l’Allemand à Londres, essayant de surfer sur sa situation compliquée au PSG. Depuis, l’international allemand s’est imposé dans l’effectif parisien, mais pourtant, selon le Sun Sport, le coach des Gunners aimerait retenter le coup cet hiver. Le tabloïd croit savoir que Arsenal est venu aux renseignements et a contacté le PSG concernant la situation du milieu offensif. Ils prépareraient désormais une offre, estimée à 45 millions d’euros. Cependant, même si le club de la capitale doit vendre, à cause du fair-play financier, il n’est pas dit que les Parisiens lâchent Draxler, qui a réalisé une première partie de saison très intéressante.

Wendel au PSG, puis prêté à Porto ?

Alors que le transfert de Wendel de Fluminense au Paris Saint-Germain pourrait intervenir dans les prochains jours, certains clubs européens viennent déjà aux renseignements pour essayer de récupérer la pépite brésilienne en prêt jusqu’à la fin de saison. À en croire le quotidien A Bola, c’est le cas du FC Porto. Les Dragões voudraient accueillir le milieu de terrain et négocieraient déjà avec le PSG. Selon le média, l’affaire pourrait être entendue cette semaine. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale qui pourrait envoyer sa recrue s’aguerrir dans un championnat porté vers le jeu offensif et dans un des plus grands clubs du Portugal.