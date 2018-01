Aubameyang et Evans pour 85 M€ ?

Décidément, Arsenal est en train de vivre un mercato d’hiver affolant. Après le départ de sa superstar Alexis Sanchez, les Gunners sont bien décidés à frapper fort. Le gros dossier chaud en ce moment concerne Pierre-Emerick Aubameyang. En Allemagne, le possible transfert du Gabonais du Borussia Dortmund à Arsenal fait la Une tous les jours. Aujourd’hui, on apprend dans Bild que les dirigeants londoniens ont posé 58 millions d’euros sur la table, et attendent désormais la réponse des Allemands. Mais ce n’est pas tout, le média anglais The Telegraph annonce qu’en plus d’Aubameyang, Arsenal voudrait recruter Jonny Evans, le défenseur de West Bromwich Albion, pour environ 20 millions. Ce qui porterait le coût total des deux transferts à environ 85 millions d’euros.

Arthur déjà d’accord avec Barcelone

En ce qui concerne le mercato d’hiver du FC Barcelone, il semble déjà bouclé. Après le recrutement explosif de Coutinho et le pari pour l’avenir Yerry Mina, les dirigeants voient désormais plus loin. En effet, le quotidien Mundo Deportivo annonce que Arthur a donné son accord au FC Barcelone, pour cet été ! Le Brésilien de Grêmio pourrait débarquer dans six mois en Catalogne contre la somme de 25 millions d’euros. Après le transfert, un prêt d’un an dans son club est également à l’étude pour faire baisser le prix de la vente.

« Arsène est le meilleur manager du monde »

Ce matin, dans le Mirror, on peut lire une interview exclusive de Robin van Persie. Et dans celle-ci, l’ancien Gunner est certainement l’auteur de la déclaration du jour. « Arsène est juste le meilleur manager du monde. Je lui dois tout ce que j’ai appris », a tout simplement déclaré le Néerlandais. Il a porté les couleurs d’Arsenal sous la direction du technicien français entre 2004 et 2012, pour un total de 132 buts en 277 matches. Après Arsenal, il avait été transféré à Manchester United, sous la houlette de Sir Alex Ferguson.