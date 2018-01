Arsenal vise Ancelotti

En Italie aujourd’hui, ce jeudi 11 janvier, les entraîneurs sont à l’honneur. D’abord, dans le Corriere dello sport, on retrouve Massimiliano Allegri (Juventus) et Carlo Ancelotti (Libre) en tête d’affiche. Selon le média italien, le premier est demandé par Chelsea pour remplacer Antonio Conte la saison prochaine. Quant à Carlo Ancelotti, il est visé par Arsenal qui se prépare déjà à l’après-Wenger. L’ex-coach du Bayern Munich ou du Paris Saint-Germain est d’ailleurs courtisé également par la sélection nationale italienne. Une Squadra Azzura revendiquée par Roberto Mancini (Zenit). Dans une interview accordée à la Gazzetta dello sport, il déclare tout simplement « je veux être sélectionneur ! »

Mascherano, c’est 10 M€

Au Barça, ça bouge enfin ! Après le recrutement de Coutinho, celui de Yerry Mina devrait intervenir dans les heures à venir. « C’est signé », Mina est Barcelonais selon Mundo Deportivo. Le Colombien se serait engagé pour 5 ans et demi, pour un transfert de 11,8 M€. C’est la somme que doit récupérer son club brésilien de Palmeiras. Côté départ, Sport annonce un accord définitif là aussi, pour Javier Mascherano. Le club chinois du Hebei Fortune doit payer 10 millions d’euros pour s’offrir l’Argentin, d’après les informations du média catalan. Reste maintenant à attendre les officialisations du club blaugrana. Certainement cette semaine.

Alexis Sanchez vers la sortie

En Angleterre, la rencontre Chelsea - Arsenal (0-0) en coupe de la ligue anglaise fait les gros titres, mais pas pour le résultat. Un fait hors-terrain a attiré l’attention de tout le monde. Alexis Sanchez a débuté la rencontre sur le banc de touche. Conclusion des tabloïds anglais, avec le Sun et le Telegraph en tête ? Le Chilien se rapproche de plus en plus de la sortie, son transfert vers Manchester City devrait s’accélérer dans les prochains jours... On parle d’un montant estimé à 30 millions d’euros. À suivre.