Terry fait ses adieux à Chelsea, Arsène Wenger pointé du doigt

La saison 2016-2017 touche à sa fin dans presque tous les grands championnats européens et les champions sont tous connus ! En Angleterre, Chelsea a soulevé son trophée de Premier League devant son public de Stamford Bridge après son large succès contre Sunderland (5-1). Une rencontre qui marquait la fin de l’aventure de John Terry au sein du club londonien. En effet, le capitaine emblématique des Blues disputait son 717e et dernier match avec Chelsea. « La farce d’adieu de Terry » titre le Times dans son édition du jour en référence à la sortie pleine d’émotion du capitaine emblématique à la 26e minute de jeu, en référence à son célèbre numéro de maillot. Et forcément, Arsène Wenger est pointé du doigt ce matin par la presse britannique. Pour la première fois depuis 20 ans, Arsenal ne terminera pas dans le "Big Four" et ne participera donc pas à la prochaine Ligue des Champions, et ce malgré un dernier succès contre Everton (3-1). La faute au Liverpool de Jürgen Klopp qui s’est imposé contre Middlesbrough (3-0) et termine donc la saison à la 4e place du championnat, synonyme de participation aux barrages de la C1.

Zidane et le Real Madrid au sommet de la Liga

En Espagne, la Liga a un nouveau champion. En effet, avec trois points d’avance sur le Barça, le Real Madrid n’avait plus qu’à gagner son dernier match de la saison contre Malaga pour terminer en tête du championnat. Et c’est chose faite grâce à des buts signés Cristiano Ronaldo et Karim Benzema (0-2). Ainsi, la Casa Blanca est sacrée championne d’Espagne pour la 33e fois de son histoire comme le rappelle Marca dans son édition du jour. Forcément, la tristesse est au rendez-vous chez le rival barcelonais comme en témoigne cette Une du média pro-Barça Sport : « Oh No ! ». En France, le sacre de Zinedine Zidane et de son équipe fait la Une de L’Équipe. « Viva Don Zizou ! » titre le quotidien national qui revient sur la superbe saison des Madrilènes. La publication française indique également que le technicien français « épaissit sa légende » avec ce deuxième titre majeur remporté après la Ligue des Champions la saison dernière et avant peut-être un nouveau sacre européen contre la Juventus le 3 juin prochain.

La Juventus et le Bayern empilent les trophées !

En Italie, la Juventus a remporté son 6e titre de champion consécutif après son succès contre Crotone (3-0). Les Turinois entrent un peu plus dans l’histoire et la presse italienne n’a qu’un seul mot à la bouche : « Légende », que l’on retrouve en Une de la Gazzetta dello Sport, du Corriere dello Sport et de Tuttosport ce matin. En Allemagne, le Bayern Munich a quant à lui été sacré champion de Bundesliga pour la 5e saison d’affilée. Le 27e titre de l’histoire des Bavarois qui marque également la fin de carrière de Xabi Alonso et de Philipp Lahm. Le capitaine emblématique bavarois tire sa révérence et fait donc la une de Kicker. « Grand joueur pour de grands adieux » titre la publication allemande. Une page se tourne pour plusieurs grands joueurs qui auront véritablement marqué l’histoire du football mais également plusieurs générations de supporters...