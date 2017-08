Jeudi après-midi, Barcelone a été la cible d’une attaque terroriste. Un conducteur a délibérément foncé dans la foule sur l’une des avenues les plus fréquentées de la ville, la Rambla. Le bilan est terrible : 13 morts et 80 blessés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une nouvelle attaque a eu lieu, à Cambrils, à 120 kilomètres au sud de Barcelone, sur le même mode opératoire, qui a blessé 6 autres personnes. Dès hier après-midi, les réactions, hommages et pensées aux victimes ont inondé les réseaux sociaux.

Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona. — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 août 2017

Evidemment, le FC Barcelone, club majeur de la ville catalane, a exprimé son désarroi et ses condoléances aux familles des victimes, tout comme de nombreux joueurs blaugranas, sous le choc, à l’image de Lionel Messi, qui s’est exprimé sur son compte Instagram. « Je veux envoyer mes condoléances et mon soutien aux familles et aux amis des victimes de la terrible attaque sur notre bien-aimée Barcelone, et rejeter également tout acte de violence. Nous ne renonçons pas, nous sommes beaucoup plus à vouloir vivre dans un monde pacifique, sans haine et où le respect et la tolérance sont à la base de la coexistence », a écrit le numéro 10 barcelonais.

La ciutat més bonica del món, la nostra ciutat. Patim per tu i per tots els barcelonins. Força i ànims, Barcelona ! https://t.co/m45OWrjWgp — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 17 août 2017

Dans ces cas-là, la rivalité sportive apparaît évidemment bien anodine, et le Real Madrid a également communiqué sur son site officiel. « Le Real Madrid C.F. exprime sa plus grande consternation après l’attentat qui vient de frapper la ville de Barcelone. Il montre également toute sa solidarité avec les victimes ainsi qu’avec leurs familles et amis, et espère que les personnes blessées récupèrent le plus rapidement possible. » Les témoignages de soutien et d’affection ont été partagés par l’ensemble du football européen et mondial. Et ce matin, en Espagne, le cœur n’est pas au football. Les quatres journaux sportifs, As, Marca, Sport et Mundo Deportivo, évoquent « l’horreur » ou encore « la douleur ». « Aujourd’hui, nous ne pouvons pas parler de sport », titre Marca en Une.

Very shocked for what happened in Barcelona. All my support to the city and families ! pic.twitter.com/YDtyAiw7Qc — Luis Suarez (@LuisSuarez9) 17 août 2017

Més que mai tots junts contra aquest atac a la nostra ciutat. Tot el meu suport als afectats d'aquesta barbàrie. #Barcelona — Gerard Piqué (@3gerardpique) 17 août 2017

Que Deus conforte todas as famílias #PrayForBarcelona te quiero BARCELONA pic.twitter.com/EFv1mvT0pD — Neymar Jr (@neymarjr) 17 août 2017

Barcelona — Samuel Umtiti (@samumtiti) 17 août 2017

Barcelona — Lucas Digne (@LucasDigne) 17 août 2017

Consternado com as notícias que chegam de Barcelona. Todo o apoio e solidariedade a família e amigos das vítimas. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 17 août 2017

Triste demais ver as notícias que chegam de #Barcelona. Meu apoio e solidariedade para as vítimas e famílias. — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 17 août 2017

En ce jour tragique, nos pensées vont aux victimes, à leurs familles et à nos amis barcelonais. Nous sommes avec vous. #Barcelone — PSG Officiel (@PSG_inside) 17 août 2017

Nuestra mente estará puesta hoy en el partido de @EuropaLeague, pero desgraciadamente nuestro corazón estará en #Barcelona pic.twitter.com/KrKgEVI8Da — Olympique Marseille (@OM_Espanol) 17 août 2017

Solidarité avec les victimes de la tragédie de #Barcelone, leurs familles et leur proches. — Olympique Lyonnais (@OL) 17 août 2017