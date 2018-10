En cette année de Coupe du Monde, le Ballon d’Or fait beaucoup parler de lui. En effet, Cristiano Ronaldo a bien gagné une troisième Ligue des Champions de suite, mais n’a pas été vraiment très performant pour le Mondial russe, étant éliminé en huitième de finale par l’Uruguay. Leo Messi, lui aussi, est un peu passé à côté de sa compétition puisque sa formation a été défaite au même stade que le Portugal, mais cette fois contre le futur vainqueur : la France.

Alors, tout semble permis pour les Bleus. Raphaël Varane, qui a remporté le Mondial et la Ligue des Champions fait figure d’outsider quand Antoine Griezmann, qui a aussi remporté la Ligue Europa et qui a été élu homme du match des deux finales qu’il a joué, ressemble au portrait robot d’un favori. Enfin, Kylian Mbappé, qui n’a pas encore 20 ans et qui a été formidable hier soir, pense pouvoir obtenir - déjà - la récompense individuelle suprême qui arrive tous les ans à CR7 ou Messi depuis des années.

Toutefois, il faudra se méfier. Nous ne sommes pas à l’abri que Luka Modric, élu meilleur joueur du Mondial, remporte le Ballon d’Or cette année. En revanche, pour Neymar, transféré au Paris Saint-Germain l’été 2017 pour sortir de l’ombre de la Pulga et remporter ce titre, cela semble compliqué. En effet, l’Auriverde ne sera probablement pas sur le podium cette année. Reste maintenant à connaître les noms des 30 potentiels vainqueurs de l’édition 2018 tandis que le vainqueur sera connu le lundi 3 décembre prochain.

Les 30 nommés au Ballon d’Or :

Sergio Agüero (Argentine/Manchester City)

Alisson Becker (Brésil/Liverpool)

Gareth Bale (Pays de Galles/Real Madrid)

Karim Benzema (France/Real Madrid)

Edinson Cavani (Uruguay/PSG)