20h41 : pendant ce temps là, chez Neymar...

Está Neymar ahora mismo jugando al Battle Royale del Call of Duty : Black Ops 4 y lo puedes ver desde nuestra cuenta de Twitch : https://t.co/UjCtYwI4OF pic.twitter.com/MgrFBXX6gF — Goal en español (@Goal_en_espanol) 3 décembre 2018

20h35 : Dani Alves a choisi son Ballon d’Or !

20h32 : c’est terminé pour le tapis rouge, la cérémonie devrait donc bientôt démarrer ! Pas de Cristiano Ronaldo ni de Lionel Messi donc !

20h23 : « c’est merveilleux, c’est un grand honneur d’être ici dans ce lieu magnifique. J’ai un feeling excellent, je suis ici en compétition pour ce prix merveilleux, on verra ce qui se passera mais je vais bien profiter de la soirée », explique Luka Modric.

Les enfants de Modric ont eu droit de rater l'école. Une occasion spéciale sans doute pic.twitter.com/rM27FvqmeH — J.Laloye/N.Beunaiche (@Zonemixte) 3 décembre 2018

20h21 : « c’est magnifique d’être là », lance le rappeur Vegedream, qu’on ne présente plus !

20h18 : au tour de Luka Modric, peut-être le grand favori de la compétition, d’arriver !

20h16 : « je peux tout comprendre et accepter. Je serais déçu pour les Français si l’un d’eux ne gagne pas le BO, c’est des candidats sérieux mais on verra, on aura la réponse tout à l’heure ! », a lancé Didier Deschamps.

20h14 : plusieurs anciennes gloires arrivent, comme Raul et Roberto Carlos, probablement pour soutenir les Madrilènes en course pour le trophée.

20h12 : « déjà je suis en France dans mon pays donc ça fait plaisir, c’est une belle soirée on va profiter. On verra bien les votes, c’était normal d’être ici, dommage qu’il n’y ait pas tout le monde mais c’était important d’être là. Ce serait dommage qu’un Français ne remporte pas le trophée, mais peut-être qu’un championnat ou une Ligue des Champions sera plus important qu’une Coupe du Monde. Moi je ne l’échangerai pas », a expliqué Antoine Griezmann.

20h05 : contrairement à ce qui était annoncé, Antoine Griezmann sera bien là puisqu’il vient d’arriver au Grand Palais en compagnie de Lucas Hernandez et de Thomas Lemar. Le président de l’Atlético Enrique Cerezo est également présent avec ses joueurs.

20h03 : Gianluigi Buffon est également arrivé au Grand Palais. « C’est fantastique d’être ici », a lancé l’Italien !

20h02 : « j’ai ramené mon père, mon petit frère pour qu’ils profitent, il y a un bel état d’esprit, on espère repartir avec quelque chose mais quoi qu’il arrive on sera content car ça a été une belle année ! L’objectif c’est de tout remporter après on verra, je suis vraiment content d’être ici. J’espère qu’un Français va le remporter, je pense que ça récompenserait la belle année française », a expliqué Kylian Mbappé devant les caméras de l’Equipe.

Kyllian Mbappé est arrivé à la cérémonie du #ballondor ! pic.twitter.com/3PZ9gUHDXF — L'ÉQUIPE (@lequipe) 3 décembre 2018

19h58 : Didier Deschamps et son staff de l’Equipe de France arrivent aussi sur le tapis rouge.

19h57 : Kylian Mbappé, accompagné de sa famille, arrive à son tour au Grand Palais de Paris !

19h55 : rappel, le top 10 sera composé des noms suivants : Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Raphael Varane, Eden Hazard, Luka Modric, Harry Kane et Mohamed Salah.

19h50 : du beau monde commence à défiler au Grand Palais : des joueurs, des sportifs de haut niveau, des stars, d’anciennes gloires et bien plus !

19h48 : On connaît déjà le classement de la 30e à la 11e place ! Plus qu’à attendre le top 10 !

11e N’Golo Kanté (Chelsea/France)

12e Neymar (Paris Saint-Germain/Brésil)

13e Luis Suarez (FC Barcelone/Uruguay)

14e Thibaut Courtois (Chelsea et Real Madrid/Belgique)

15e Paul Pogba (Manchester United/France)

16e Sergio Agüero (Manchester City/Argentine)

17e Gareth Bale (Real Madrid/Pays de Galles)

17e Karim Benzema (Real Madrid/France)

19e Roberto Firmino (Liverpool/Brésil)

19e Ivan Rakitic (FC Barcelone/Croatie)

19e Sergio Ramos (Real Madrid/Espagne)

22e Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/Uruguay)

22e Sadio Mané (Liverpool/Sénégal)

22e Marcelo (Real Madrid/Brésil)

25e Jan Oblak (Atlético de Madrid/Slovénie)

25e Mario Mandzukic (Juventus/Croatie)

25e Alisson Becker (AS Roma et Liverpool/Brésil)

28e Diego Godin (Atlético de Madrid/Uruguay)

29e Hugo Lloris (Tottenham/France)

29e Isco (Real Madrid/Espagne)

19h45 : bienvenue sur le live commenté de la cérémonie de remise du Ballon d’Or 2018 !