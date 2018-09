« Merci beaucoup, Madrid »

En Espagne, le journal catalan Sport remercie Madrid sur sa Une du jour, ironiquement bien sûr. Puisque le Barça s’est fait surprendre par Leganes (1-2), et le Real Madrid n’en a pas profité. Pire, les Madrilènes se sont fait humilier en s’inclinant 3 buts à 0 au FC Séville. Du coup, le classement ne bouge pas, le Barça reste leader devant Madrid, 13 points chacun, mais avec une meilleure différence de buts pour Barcelone.

Nani bientôt à Miami ?

Dans la presse portugaise, à l’instar de Record, on apprend que David Beckham veut ramener Nani dans son club de Miami, l’Inter Miami CF plus précisément. Le joueur du Sporting pourrait être la première star à rejoindre le club de l’ambitieux anglais. Qui suivra Beckham à Miami ? Réponse dans les prochains mois...

Le slalom fou d’Eden Hazard

Hier, an Angleterre, Chelsea jouait contre Liverpool en coupe de la Ligue. Un choc qui a débouché sur une victoire 2-1 des Blues. Une rencontre durant laquelle Eden Hazard a brillé en inscrivant un but merveilleux. Un slalom fou que retrace le Daily Telegraph en détail dans son édition du jour. Tout part du milieu de terrain, il élimine d’abord Henderson, Firmino, et Fabinho, il s’appuie ensuite sur Azpilicueta en une-deux, puis il termine en passant Keita et Moreno sur le côté avant de placer une frappe surpuissante qui mystifie Mignolet. Wow.