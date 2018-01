João Mario à West Ham, Pastore à l’Inter ?

En Italie, le mercato d’hiver bat son plein ! D’un côté, La Gazzetta dello sport évoque un avancement dans le dossier Javier Pastore à l’Inter. Le quotidien Tuttosport est d’ailleurs plutôt d’accord. En effet, les Intéristes veulent récupérer le Parisien en prêt payant, en incluant une option d’achat. Pour conclure la transaction, les dirigeants milanais avaient besoin de libérer un contrat de son effectif. Et c’est bien pour cela que le dossier a avancé : João Mario serait proche de signer à West Ham et Gabigol pourrait retourner au Brésil, à Santos.

L’Italie a peur pour Dzeko

Toujours en Italie, l’autre gros dossier du mercato concerne l’AS Roma et Edin Dzeko. L’attaquant pourrait signer à Chelsea dans les prochaines heures, et c’est bien ce qui inquiète la presse italienne. La Gazzetta dello sport parle d’un cadeau d’adieu en évoquant son égalisation hier contre la Sampdoria (1-1). « Mais comment faites-vous pour le vendre ? », demande le Corriere dello sport aux dirigeants romains. Son départ fait décidément peur aux Italiens...

Zidane a plus que jamais la pression

En Espagne, tous les journaux ne parlent que d’une seule chose aujourd’hui. La défaite et l’élimination du Real Madrid hier soir en Coupe d’Espagne face à Leganés (2-1). Une humiliation en règle aux yeux de beaucoup et surtout pour la presse catalane. C’est un « sinistre total » titre Sport, en illustrant ses propos avec un plongeon de Karim Benzema, auteur pourtant du but de l’égalisation. Dans la presse madrilène, on parle de l’exploit de Leganés bien sûr, mais surtout de la honte pour le Real Madrid. « C’est le premier gros couac de l’ère Zidane », écrit le quotidien Marca, en rajoutant que le Real Madrid n’a plus que la Ligue des champions à jouer cette saison, et que le choc face au PSG sera déterminant pour l’avenir de Zizou...