Ce Burkina Faso – Cameroun était le deuxième match de la poule A de cette Coupe d’Afrique des Nations. Alors que les Burkinabés n’ont jamais fait aussi bien que d’être finaliste, les Camerounais ont déjà remporté à quatre reprises cette prestigieuse compétition (1984, 1988, 2000, 2002). Les Lions Indomptables sont cependant beaucoup moins performants depuis quelques années. La génération des Samuel Eto’o et Rigobert Song ayant laissé place à une autre bien moins talentueuse. Les cadres de l’équipe actuelle du Cameroun ne sont d’ailleurs pas très en forme, la présence sur le banc du défenseur de l’Olympique Lyonnais Nicolas Nkoulou et de l’attaquant du Besiktas Vincent Aboubakar (suspendu) en est la preuve.

En effet leur sélectionneur belge Hugo Broos, leur a préféré Zoua en attaque (FC Kaiserslautern D1 Allemande), qui accompagnait l’attaquant lorientais Moukandjo ; alors que le Sochalien Teikeu tenait la charnière centrale avec Ngadeu Ngadjui. Le Marseillais Clinton Njie animait lui le couloir droit de l’attaque des verts jaunes et rouges. L’entraineur de cette sélection a d’ailleurs été assez critiqué pour ses choix avant ce match, préférant la jeunesse à l’expérience. Côté Burkinabé, on a retrouvé notamment Bertrand Traoré, jeune attaquant très prometteur de 22 ans, appartenant à Chelsea et prêté à l’Ajax Amsterdam. Contrairement au match d’ouverture qui se déroulait en journée et où les joueurs ont dû supporter de fortes chaleurs, cette rencontre a pu bénéficier de températures plus douces qui ont facilité le déroulement du jeu. La pelouse du Stade de l’amitié de Libreville était aussi de très bonne qualité ce qui a permis aux dribbleurs de s’exprimer.



Trop de ratés pour les Camerounais

Déçus par le résultat de leur équipe au match précédant (1-1), les Gabonais ont malheureusement un peu déserté les tribunes du stade, laissant les supporteurs des deux équipes un peu seuls pour mettre l’ambiance. Les joueurs, eux, ont mis beaucoup de rythme dans ce match. Avec parfois un peu trop d’engagement, les fautes étant bien trop nombreuses. Mais c’est l’une de ces fautes qui a permis au compteur de se débloquer, puisque c’est sur un coup franc tiré magnifiquement par le merlu Moukandjo que le Cameroun a ouvert le score (35e). C’est pourtant les Burkinabés qui se sont montrés dangereux en premier avec un joli centre à ras de terre d’Alain Traoré coupé par Nakoulma, mais le portier camerounais Ondoa était sur la trajectoire du ballon (13e). Les Camerounais répondaient bien avec un contre mené par Bassogog qui, lancé à pleine vitesse sur le côté droit, a finalement repiqué vers le centre avant de mettre une frappe sublime du pied gauche. Le ballon termine alors sa course dans le petit filet d’un Kouakou, qui semblait bel et bien battu. Si l’ancien Lyonnais Bakary Koné a loupé l’égalisation (37e), ce sont les lions qui ont manqué une occasion incroyable juste avant la mi-temps (45e +1). Lancé dans l’espace par Zoua, Bassogog se retrouve absolument seul et part dans l’axe. Il préfère alors de tenter le dribble sur le gardien alors qu’un coéquipier l’attendait seul à sa gauche. Au final, c’est Koffi qui est sorti vainqueur du duel avec un tacle absolument parfait. S’il se ratait, c’était le rouge direct.

Les Burkinabés ont remis la pression sur les buts adverses dès l’entame de la seconde période avec quelques situations procurées par Bertrand Traoré (50e) et Alain Traoré (52e) mais sans réussir à égaliser. Les Camerounais, eux, ont une nouvelle fois raté le coche pour se mettre à l’abri dans cette rencontre. À environ vingt mètres, dans l’axe, Zoua adresse une lourde frappe que Koffi repousse difficilement avec les poings sur sa droite. Seul, Njie rate l’immanquable en ne cadrant pas sa reprise croisée du pied gauche (57e). L’ancien Lyonnais espère alors que son raté ne sera pas trop lourd de conséquences. C’est ensuite le moment que choisit l’entraineur du Burkina pour sortir sa star offensive Bertrand Traoré (60e) alors que celui-ci paraissait plutôt en forme dans ce match. C’est Banou Diawara, le joueur de Smouha (Égypte) qui le remplace. Mais le déroulement de la partie va donner raison à Paulo Duarte puisque ses joueurs vont réussir à revenir à la marque grâce à Issoufou Dayo (75e). Le défenseur central burkinabé arrive à trouver la faille de la tête à la suite dans cafouillage dans la surface de réparation. Après ce but le rythme du match est bien redescendu et les occasions se font rares. L’ancien Lorientais, Alain Traoré aurait pu débloquer cette rencontre avec sa patte gauche magique, mais son coup-franc a fini sa course dans le mur adverse (88e). Dans ce groupe les prochains matchs se dérouleront mercredi prochain, et opposeront le Gabon au Burkina Faso (17h) et le Cameroun à la Guinée Bissau (20h).