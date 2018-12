Entrer dans l’histoire. Voilà la mission qui était confiée à Santiago Solari et au Real Madrid ce samedi après-midi au Zayed Sports Stadium d’Abu Dhabi pour cette finale de la Coupe du Monde des Clubs. Opposés à l’équipe émirati d’Al-Aïn, les coéquipiers de Karim Benzema voulaient frapper un grand coup en remportant une troisième fois d’affilée cette compétition et ainsi devenir l’équipe la plus titrée en Coupe du Monde des Clubs avec 4 titres. Pour ce rendez-vous, Santiago Solari alignait ses joueurs en 4-3-3. Les Français Raphaël Varane et Karim Benzema étaient évidemment titulaires, tandis que Marcos Llorente était préféré à Casemiro au milieu de terrain. Devant, Lucas Vazquez était aligné dans le couloir droit tandis que Gareth Bale, auteur d’un triplé en demi-finale, était titularisé à gauche. En face, le club d’Al-Aïn et son entraîneur croate Zoran Mamic alignaient quasiment le même onze qu’en demi-finale avec l’ancien joueur de Toulouse Tongo Doumbia à la récupération, tandis que le Suédois Marcus Berg était chargé d’occuper la pointe de l’attaque. Le seul changement était la titularisation de Barman à la place de Yaslam. Et le match démarrait fort. Quelques minutes après le coup d’envoi, Marcos Llorente débordait et adressait un centre pour Lucas Vazquez au premier poteau, mais l’Espagnol, qui avait devancé le portier adverse, trouvait le poteau d’Elisa (4e). Dans la foulée, Berg lançait Fayez, qui crochetait Courtois mais ne parvenait pas à redresser la trajectoire du ballon (5e).

Benzema s’offrait à son tour une occasion après un bon une-deux avec Luka Modric, mais la frappe de l’ancien Lyonnais passait à côté (11e). Et le club d’Al-Aïn passait à deux doigts d’ouvrir le score ! Carvajal puis Marcelo se loupaient, et El Shahat tentait d’en profiter. L’ailier droit crochetait Courtois et frappait mais Ramos sauvait les siens sur sa ligne (13e). Et dans la foulée, Luka Modric ouvrait le score. Le Croate enroulait une frappe du pied gauche après une remise de Benzema et trompait Elisa (1-0, 14e). Le match était très plaisant et Al-Aïn pensait égaliser. Après un coup-franc joué rapidement entre les lignes adverses, Caio trompait Thibaut Courtois d’une lourde frappe, mais l’arbitre sifflait logiquement une position de hors-jeu (15e). Dans la foulée, Carvajal trouvait Vazquez en retrait mais l’Espagnol voyait sa tentative flirter avec le poteau d’Elisa (17e). Gareth Bale tentait de bonifier la domination du Real Madrid mais Elisa sortait sa tentative (21e). Dans la foulée, la tête de Ramos ne trouvait pas le cadre (22e). Après une longue phase de possession madrilène, Lucas Vazquez trouvait Karim Benzema, seul en retrait. Le Français ne s’appliquait pas et sa tentative passait largement au-dessus du but d’Elisa (35e). Le danger s’intensifiait et Bale reprenait un corner de Kroos que claquait en corner le portier d’Al-Aïn (39e). Sur le corner suivant, Kroos allongeait en retrait pour Modric qui reprenait instantanément mais Elisa sortait une nouvelle parade (40e). A la pause, le Real Madrid menait (1-0).

Le Real Madrid devient l’équipe la plus titrée dans cette compétition

Au retour des vestiaires, le Real Madrid reprenait sa marche en avant. Bien lancé par Benzema, Modric éliminait son vis-à-vis en centrait en retrait. La défense tentait de se dégager, Vazquez reprenait de la tête avant que Gareth Bale ne tente un retourné acrobatique qui passait de peu au-dessus de la cage d’Elisa (49e). Le Gallois trouvait ensuite parfaitement Benzema, mais le Français manquait une nouvelle fois de précision et voyait sa frappe fuir le cadre d’Al-Aïn (52e). Le club émirati essayait de réagir, mais Ryan Yslam Mohamad, bien trouvé par Barman, ne parvenait pas à cadrer sa tentative enroulée du gauche (54e). Sur le contre, Gareth Bale éliminait Elisa mais ne trouvait aucun coéquipier en retrait (55e), avant que Fayez ne percute Llorente dans la surface, sans que l’arbitre ne siffle penalty (56e). Karim Benzema insistait et s’offrait une troisième occasion après une belle combinaison avec Luka Modric, mais Elisa sortait une nouvelle parade (58e). Sur le corner suivant, la défense d’Al-Aïn repoussait sur Marcos Llorente qui fusillait Elisa à bout portant (2-0, 59e). Al-Aïn tentait de réagir mais Marcus Berg était trop court pour reprendre une remise de Shiotani (61e), avant que Bale ne manque de précision après un bon travail de Vazquez (62e). Zoran Mamic décidait alors de lancer Bandar Mohammed à la place de Mohamed Ahmad Gharib (64e). Et dans la foulée de ce changement, Gareth Bale se présentait face à Elisa mais perdait encore une fois son duel avec le portier d’Al-Aïn, auteur d’un grand match ce soir (65e).

Al-Aïn réalisait son deuxième changement et Barman cédait sa place à Al Hammadi (67e), alors que Dani Ceballos remplaçait Toni Kroos pour le Real Madrid (70e). Al-Aïn passait proche de réduire le score mais Caio butait sur Courtois, avant que Shiotani ne dévisse totalement (74e). Zoran Mamic abattait sa dernière carte et Nader remplaçait Berg, peu en vue ce soir (75e). En manque de réussite, Bale manquait encore une occasion et Ahmed intervenait (76e). Et finalement, Sergio Ramos tuait le suspense en reprenant victorieusement un corner de Luka Modric (3-0, 78e). Auteur d’une grosse prestation, Marcos Llorente cédait sa place à Casemiro pour les dernières minutes de la rencontre (82e), avant que Vinicius Junior ne remplace Lucas Vazquez, lui aussi très en vue durant cette rencontre (84e). Et Al-Aïn réduisait le score ! Bien trouvé par Caio, Shiotani battait Thibaut Courtois d’une belle tête lobée qui terminait au fond des filets (3-1, 86e). Le Real Madrid s’occupait de gérer cette fin de match, et Vinicius tentait de profiter des espaces pour se mettre en avant. Ce qu’il parvenait à faire puisqu’il armait une frappe, déviée par Nader, qui terminait au fond des filets d’Al-Aïn (90e+1). Un but qui permettait aux Merengues d’assurer leur succès. Le Real Madrid s’imposait finalement (4-1) et remportait pour la quatrième fois de son histoire la Coupe du Monde des Clubs. Ce trophée est le premier titre de Santiago Solari à la tête du Real Madrid.