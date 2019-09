Comme en France, le mercato espagnol a fermé ses portes lundi soir à minuit. De l’autre côté des Pyrénées, c’est le Real Madrid qui s’est montré le plus généreux sur le marché des transferts. Florentino Pérez a sorti le chéquier et dépensé 307 millions d’euros pour renforcer l’équipe. Eden Hazard (100M€) a été le seul vrai galactique recruté par le Real Madrid, qui a tout de même vu arriver Luka Jovic Ferland Mendy, Éder Militão, Rodrygo et Alphonse Areola sous forme de prêt.

Derrière, le FC Barcelone a également fait sauter la banque. Avec la Ligue des Champions comme principal objectif pour cette saison qui vient de démarrer, Josep Maria Bartomeu a souhaité entourer Lionel Messi du mieux possible. Antoine Griezmann (120 M€) est donc venu renforcer l’attaque blaugrana, alors que le transfert de Frenkie de Jong (75 M€) était déjà bouclé depuis plusieurs mois. Junior Firpo du Betis est arrivé en tant que remplaçant à Jordi Alba pour le côté gauche de la défense, alors que Neto est le nouveau portier remplaçant, lui qui est arrivé de Valence dans le cadre d’un échange avec Jasper Cillessen.

L’Atlético de Madrid a bouleversé son équipe

Mais l’attraction du mercato espagnol était probablement l’Atlético de Madrid, qui devait se reconstruire suite à de nombreux départs et a déboursé 243 millions d’euros. João Félix est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club (126M€), et fait déjà des siennes en Espagne. Les Colchoneros sont aussi allés chercher deux latéraux, Renan Lodi et Kieran Trippier, ainsi que Felipe et Mario Hermoso pour renforcer l’axe de la défense. Marcos Llorente a lui été signé pour le milieu de terrain, tout comme Hector Herrera, arrivé libre. Un Atlético 2.0 déjà en jambes, puisqu’il est leader en solitaire après trois journées.

Chez les autres clubs, il y a aussi quelques bons coups à noter. L’arrivée du champion du monde 2018 Nabil Fekir au Betis a beaucoup fait parler, forcément, et les Andalous ne se sont pas limités qu’au Français, puisqu’ils ont sorti 28 millions d’euros de leur poche pour s’offrir le buteur Borja Iglesias. Chez le voisin sévillan, on compte jusqu’à 14 nouvelles têtes, parmi lesquelles Luuk de Jong, Chicharito, Joan Jordan, Lucas Ocampos, Jules Koundé, Sergio Reguilon ou Diego Carlos. Valence a mis ses mains sur le goleador uruguayen Maxi Gomez, en plus de Cillessen et de l’espoir portugais Thierry Correia. Il faut aussi signaler le beau mercato de la Real Sociedad, qui a notamment attiré les pépites Martin Odegaard et Alexander Isak. Pas de doutes, il va y avoir du spectacle en Liga cette saison sur les antennes de beIN Sports. Et s’il faut retenir cinq noms sur le mercato estival en Espagne, on vous propose Antoine Griezmann (FC Barcelone), Eden Hazard (Real Madrid), João Félix (Atlético), Nabil Fekir (Betis), Martin Odegaard (Real Sociedad).

