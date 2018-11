Lors du tirage au sort de la dernière Ligue des Champions, l’Union européenne des associations de football a révélé le projet d’une nouvelle compétition européenne, en plus de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Cette nouvelle compétition devrait voir le jour à l’horizon 2021 et devrait être officialisée le 2 ou 3 décembre prochain lors du tirage au sort de la phase de groupes de qualifications pour l’Euro 2020, à Dublin, selon les informations de L’Équipe.

Le nom de code de cette nouvelle épreuve européenne est UEL 2. Cette dernière devrait être composée de 32 équipes, comme c’est déjà le cas en Ligue des Champions alors que la Ligue Europa devrait également passer à ce format. Dans le futur schéma de cette épreuve, la France devrait avoir, toujours selon le quotidien, une équipe directement qualifiée pour la phase de groupe tout comme les quatre autres grands championnats que sont l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne.

L’UEFA veut contenter les petits pays

Les rencontres de groupes se joueront le jeudi sur trois créneaux : 16h30, 19h et 21h tandis que les rencontres à éliminations directes se joueront sur les deux derniers horaires. Le vainqueur de cette compétition sera qualifié pour la Ligue Europa quand le vainqueur de la C3 est directement qualifié pour la C1. Enfin, les troisièmes de poules de Ligue Europa seront reversés dans cette compétition pour les huitièmes de finale comme les troisièmes de groupes de C1 seront reversés en C3. C’est une compétition qui est utilisée pour donner un peu plus d’importance aux fédérations européennes moins fortes qui n’arrivaient pas à jouer les phases de poules de C1 et de C3.

« Il sera de notre devoir de préserver les grands patrimoines du football européen, mais de l’autre côté, je pense que nous savons très bien que nous devons protéger les autres marchés, nous devons penser aux marchés à venir. Nous devons penser à la Pologne. Nous devons penser à des pays comme la Turquie, nous devons penser à la Russie. Les fans peuvent être assurés que si nous mettons tout en œuvre pour fabriquer un nouveau produit, c’est parce que nous voulons nous assurer que les fans à travers l’Europe s’engagent », a déclaré Andrea Agnelli, le patron de la Juve et de l’European club association (ECA), à la BBC.