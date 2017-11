31 août 2017. Alors que le mercato estival touche à sa fin, Kylian Mbappé, après des semaines de négociations, signe enfin officiellement au Paris Saint-Germain. Prêté une saison par l’AS Monaco avec une option d’achat obligatoire de 180 millions d’euros, Mbappé devient le 33e joueur de l’Histoire à porter le maillot de ses deux clubs historiques du foot français. Révélé en 2017 par l’ASM, qui l’a formé depuis ses 14 ans, l’international français forme aujourd’hui avec Cavani et Neymar, une des attaques les plus craintes d’Europe.

Un accord à trois avec l’Inter Milan

Avant lui, Layvin Kurzawa, désormais son coéquipier au Parc des Princes, avait effectué le même chemin en juillet 2015 après avoir lui aussi été formé dans la Principauté. Les transferts entre les deux clubs ne sont pas rares depuis 1970, date de création du PSG et de son apparition dans le monde professionnel français. Le plus retentissant - avant Mbappé bien sûr - reste surement celui de George Weah. En 1992, l’attaquant libérien se décide à quitter le Rocher. Alors qu’une expérience est envisagée à l’étranger, Paris vient frapper à la porte à la dernière minute et rafle la mise. Les dirigeants du club de la capitale ont profité d’une entente à trois avec Monaco et l’Inter pour recruter Weah, alors que Klinsmann filera lui à l’ASM.

Le Parc des Princes deviendra le jardin de celui qui sera sacré trois ans plus tard, en 1995, Ballon d’Or avec le Milan AC. À Paris, il inscrira 55 buts en 137 matchs. Youri Djorkaeff fera, lui aussi, l’objet d’une transaction entre les deux formations. En 1995, il quitte Monaco pour le PSG après cinq ans sur le Rocher. En une saison, il explose au niveau international, remportant notamment la Coupe des Coupes en 1996. Une saison qui va lui permettre de filer à l’étranger, à l’Inter Milan, où il restera trois ans. On peut citer aussi Amara Simba, Édouard Cissé, Jerome Rothen, Éric Cubilier, José-Karl Pierre-Fanfan ou encore Alex Nyarko, qui passeront d’un club à l’autre dans les années 1990 et 2000.

Fabinho, le 34e ?

Mais d’autres stars porteront aussi les maillots monégasques et parisiens lors de leur carrière entrecoupée d’expériences dans d’autres clubs entre les deux. C’est notamment le cas de Ludovic Giuly, héros de l’AS Monaco dans les années 2000 avec notamment un titre de champion de France et une finale de Ligue des champions. Après deux expériences au FC Barcelone et à l’AS Roma, l’international français va revenir en France pour porter le maillot du PSG en 2008 où il ne connaîtra pas la même réussite. Dans une équipe en difficulté, il jouera durant quelques saisons le maintien. La réussite dans un des deux clubs ne veut pas forcément dire le succès dans l’autre. Preuve en est avec Ali Benarbia, magnifique à Monaco avant de disparaître un peu au PSG. C’est aussi le cas entre autres de Mickaël Madar, de Marco Simone ou encore de Marcelo Gallardo, qui ne resta qu’une saison dans la capitale.

Au total, ils sont donc 33 à avoir connu les deux clubs. Ce dimanche soir, sur la pelouse de Louis II, ils seront deux à être dans cette situation : Mbappé et Kurzawa. Il y aurait pu en avoir un troisième en la personne de Fabinho. Le milieu de terrain brésilien était fortement convoité l’été dernier par le vice-champion de France, mais n’avait pu finalement rejoindre la capitale. Sans doute voudra-t-il montrer aux dirigeants parisiens que son talent et toujours là et qu’ils peuvent retenter leur chance cet hiver ou l’été prochain. Et ainsi poursuivre l’agrandissement de ce groupe de joueurs qui ont connu deux des principales places fortes du football français ?