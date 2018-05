C’est un véritable casse-tête pour les clubs concernés. Doit-on vendre un joueur quand il lui reste un an de contrat, ou le verrouiller en lui faisant parapher un nouveau bail ? Plusieurs critères sont à prendre en considération pour les clubs. Le profil du joueur, son âge, sa forme du moment, sa valeur marchande, son impact sur les résultats sportifs... Autant de paramètres à ne pas négliger. Mais paradoxalement, plusieurs grandes écuries européennes se retrouvent dans cette configuration cet été.

Aaron Ramsey (Arsenal)

La première d’entre elles se nomme Arsenal avec Aaron Ramsey. Auteur de onze réalisations et onze passes décisives toutes compétitions confondues, le brillant milieu gallois a déjà exprimé son désir de poursuivre sa carrière loin de l’Angleterre si la possibilité se présentait. Au sein du club londonien, on souhaiterait conserver le joueur, mais tout dépendra aussi de l’avis du successeur d’Arsène Wenger dans ce dossier. Autre élément à prendre en compte, Arsenal disposera d’une enveloppe réduite pour le prochain mercato. Une donnée qui pourrait l’inciter à prolonger Ramsey...

Anthony Martial (Manchester United)

Manchester United va lui aussi devoir gérer un cas épineux cet été : celui d’Anthony Martial. L’international français qui n’a pas eu l’occasion de démontrer tout son potentiel depuis son arrivée à United, se voit cantonner à un rôle d’ailier gauche qui ne lui convient guère. Avec l’arrivée d’Alexis Sanchez spécialiste du poste, les choses se sont compliquées pour l’ancien Monégasque qui préfère évoluer dans l’axe. Ce que José Mourinho refuse très clairement, surtout depuis l’arrivée de Lukaku l’été dernier. En 2015, les Red Devils n’avaient pas hésité à débourser plus de 60 millions d’euros pour s’attacher ses services. Sa cote reste élevée sur le marché pour un joueur qui a marqué neuf réalisations en 30 matchs de Premier League cette saison. Conscient du potentiel de Martial, la Juventus s’est positionnée sur ce dossier.

Thibaut Courtois, Cesc Fabregas (Chelsea)

Chelsea s’apprête lui aussi à connaître un été mouvementé avec Thibaut Courtois et Cesc Fabregas. Mais le contexte demeure légèrement différent puisque le portier belge ne semble pas pressé pour prolonger et reste ouvert à un retour en Espagne. Ce dernier se trouverait dans le viseur du Real Madrid qui cherche un gardien de haut niveau pour la saison prochaine. Tout reste ouvert dans ce dossier, les deux parties devant se réunir avant le départ de Courtois à la Coupe du Monde. Car le désir du principal protagoniste serait d’être fixé sur son avenir avant le Mondial. En ce qui concerne l’international espagnol, la donne a également changé. Intouchable la saison dernière lors du titre acquis par les Blues, le milieu ibérique a vu débarquer Bakayoko, Drinkwater et Barkley cette saison. La concurrence s’annonce donc féroce dans l’entrejeu à l’avenir pour celui qui a été titularisé à 23 reprises par Conte cette année.

Arturo Vidal (Bayern Munich)

Il n’y a pas que les grands clubs anglais qui vont devoir trancher dans le vif cet été. Le Bayern Munich doit aussi appréhender au mieux le cas Arturo Vidal.Le milieu chilien ne manque pas de courtisans puisque Manchester United et Chelsea se seraient déjà manifestés pour l’accueillir cet été. A partir de juin prochain, Niko Kovac s’installera sur le banc de touche du Bayern. C’est lui qui aura le dernier mot dans cette affaire. Pour Vidal, un départ en Angleterre ne signifierait pas que son statut évoluerait. En effet, les clubs du top 5 anglais possèdent tous beaucoup d’options dans l’entrejeu.

Angel Di Maria (PSG)

Enfin, le Paris Saint-Germain va devoir également se pencher sur le cas Angel Di Maria. Brillant en 2018 avec le club parisien, El Fideo a récemment confié qu’il ne savait pas si il porterait encore les couleurs parisiennes la saison prochaine. « Je suis très heureux ici, mais le club a besoin de faire venir des joueurs et, pour cela, il doit en vendre d’autres. Du coup, il est impossible de savoir à 100% si je vais rester ou pas. La décision n’appartient pas qu’à moi, mais également au club. Il faut que les deux parties soient sur la même longueur d’ondes pour que cela se poursuive. Pour le moment, je suis tranquille », révélait le joueur. L’arrivée de Neymar a poussé Di Maria sur le banc, mais la blessure du génie brésilien lui a permis d’entrevoir la lumière. En vingt-cinq titularisations cette saison en Ligue 1, l’ancien joueur du Real Madrid a inscrit onze buts et distillé six passes décisives. Il était courtisé par le Barça l’hiver dernier et des clubs chinois resteraient à l’affût. Une affaire qui pourrait s’avérer juteuse pour le PSG toujours sous la menace du fair-play financier...