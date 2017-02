Hier, Memphis Depay a marqué son premier but avec l’Olympique Lyonnais. Quelques heures plus tard, Dimitri Payet lui aussi a claqué son premier but depuis son retour cet hiver à l’Olympique de Marseille. Une bonne nouvelle pour deux des renforts les plus chers du mercato d’hiver en France. Du côté du FC Porto, le Brésilien Soares a fait mieux et lui marqué un doublé pour son premier match face au Sporting CP (4 février). Morgan Sanson (OM) et Gérard Deulofeu (Milan AC), eux, ont délivré hier leur première passe décisive. Avant eux, d’autres recrues se sont elles aussi mises en évidence aux quatre coins de l’Europe. Nous en avons sélectionné cinq.

Gabriel Jesus (Manchester City) : acheté 32 M€ à Palmeiras l’été dernier, l’attaquant est arrivé cet hiver dans le nord de l’Angleterre. Considéré comme un grand espoir, le jeune homme âgé de seulement 19 ans a vite tenu ses promesses chez les Skyblues. Ses débuts sont tout simplement tonitruants. A tel point que Sergio Agüero a été relégué au second plan. Véritable messie des Citizens, Jesus c’est 3 buts en 4 rencontres toutes compétitions confondues ! Ses trois réalisations ont été inscrites en championnat. Le footballeur né en 97 n’a perdu aucun match avec City où il est comme un poisson dans l’eau. A cela, il faut ajouter deux passes décisives. De quoi impressionner son entraîneur Pep Guardiola : « Évidemment, on savait qu’il était fort, il joue quand même pour l’équipe nationale brésilienne, où les places sont chères. Tous les grands clubs européens étaient sur lui... Mais il n’a que 19 ans, et généralement les jeunes joueurs qui débarquent en cours de saison ont besoin de s’adapter, notamment au jeu de leurs partenaires. Mais dès ses débuts en Premier League, lors de son entrée en jeu contre Tottenham, il a prouvé qu’il avait le niveau. Et depuis il n’a cessé de nous montrer de belles choses ». Monaco, qui croisera sa route en Ligue des Champions, est prévenu. Le danger numéro 1 de City se nomme Gabriel Jesus !

M’Baye Niang (Watford) : cet hiver, le Français a quitté le Milan AC. Il a été prêté à Watford jusqu’à la fin de la saison. Et Niang s’est rapidement illustré. Muet lors du premier match face à Arsenal où il avait impressionné, le footballeur âgé de 22 ans a marqué un but et délivré une passe décisive face à Burnley. Heureux en Angleterre, il n’a pas caché son envie de continuer en Premier League : « C’est toujours mon rêve de jouer en Premier League, je suis venu à Watford pour rester longtemps parce que c’est un club sympa et que je veux montrer ce que je peux leur donner. Les fans ont été très accueillants et l’ambiance était super ». À lui de poursuivre sur cette voie !

Julian Draxler (Paris Saint-Germain) : acheté 40 millions d’euros par le club de la capitale, l’Allemand est le deuxième joueur le plus cher du mercato d’hiver derrière Oscar, parti en Chine. Contrairement à la plupart des recrues estivales parisiennes, l’ancien de Wolfsbourg s’est rapidement adapté. Il crève l’écran depuis son arrivée dans l’Hexagone. En 7 rencontres toutes compétitions, Draxler a marqué 4 buts. Dans le détail, il a été décisif a une reprise en Ligue 1 et trois fois en Coupe de France. Efficace, il amène ce qu’il manquait au PSG lors de la première partie de saison : de la concurrence et aussi des buts, puisque Cavani portait quasiment seul les Parisiens. « C’est dur pour moi de le dire pour le moment. Je me sens bien et j’aime la façon de jouer en France », a confié le joueur récemment. De son coach Unai Emery à Patrick Kluivert, en passant par son sélectionneur national Joachim Löw et ses coéquipiers : Draxler fait l’unanimité. Hatem Ben Arfa a confié à son sujet : « C’est vraiment un très bon joueur (...) Il démarre très bien son aventure avec le PSG donc on est vraiment très content. Il nous aide beaucoup, tout le monde est fier de lui » . L’international allemand sera attendu au tournant lors de la double confrontation en Ligue des Champions face au Barça. Espérons pour le PSG qu’il soit autant en réussite qu’en France.

Andy Delort (Toulouse FC) : après avoir fait le forcing pour rejoindre les Tigres de Monterrey l’été dernier, l’ancien joueur de Caen a fait son come-back en France six mois après. Le temps pour lui de remporter un titre de champion du Mexique, en tant que remplaçant. Courtisé par plusieurs clubs français dont Rennes, Lorient et Saint-Etienne, l’attaquant âgé de 25 ans a opté pour le TFC. Un choix qu’il a expliqué à son arrivée dans la Ville Rose : « Le discours du coach a fait 70 % de ma décision. Le président me voulait vraiment. Je l’ai compris après la discussion avec le coach. Ça s’est vraiment bien passé avec lui. Je marche au feeling donc je pense que ça va bien se passer » . Et Delort ne croyait pas si bien dire. En deux matches, l’ancien de Wigan a marqué deux buts. Le premier au cours de la victoire face à Angers et le second ce mercredi lors du nul contre Lorient. Une bonne pioche pour le moment pour le TFC !

Cheick Diabaté (FC Metz) : après un passage en Turquie à Osmanlispor, l’attaquant d’1m94 a fait son grand retour dans l’Hexagone cet hiver 2017 sous la forme d’un prêt. Parfois moqué pour ses ratés et sa technique surprenante, le Malien a rejoint le FC Metz qui lutte pour son maintien. En effet, les Grenats étaient derniers de Ligue 1 à son arrivée. Depuis, ils sont remontés au classement et sont actuellement 12ème du championnat de France (avec un match en moins). En 4 rencontres de Ligue 1, l’ancien de Bordeaux a trouvé le chemin des filets à 3 reprises ! Il est le déjà le deuxième meilleur buteur de son équipe derrière Mevlut Erding (6 buts). L’effet Diabaté s’est déjà fait ressentir ! Le principal intéressé a lui confié à L’Est Républicain : « Je me sens à l’aise sur le terrain. Je prends du plaisir, je rigole et je peux même danser ! » À lui de continuer sur ce rythme !

Stevan Jovetic (FC Séville) : cantonné à un rôle de joker du côté de l’Inter Milan en première partie de saison (5 entrées en jeu en Serie A seulement), le Monténégrin s’est immédiatement adapté au FC Séville, où il a été prêté avec option d’achat en janvier. Dès son premier match, en Coupe du Roi, contre le Real Madrid (3-3), il s’est montré décisif en marquant quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Il a récidivé quelques jours plus tard, en Liga, toujours en sortant du banc de touche, toujours contre les hommes de Zinedine Zidane (2-1). Au total, l’ancien de la Fiorentina a trouvé le chemin des filets à trois reprises en cinq matches sous ses nouvelles couleurs. Un impact immédiat qui ravit Monchi, habitué des bons coups. « Oui, c’est vrai, je suis prêté six mois avec option d’achat, mais je suis déjà très bien ici et je veux rester », a lâché l’attaquant à la presse locale début février.