George Weah, Sonny Anderson, David Beckham, ou encore plus récemment Gianluigi Buffon. La Ligue 1 n’a jamais manqué de stars, quelles que soient les époques. Mais imaginez si Samuel Eto’o, Cristiano Ronaldo, Luka Modric ou encore Il Fenomeno Ronaldo avaient foulé les pelouses de notre championnat. En effet, ces stars du ballon d’or auraient très bien pu débarquer en France lors de leurs premières années de carrière ou plus tard. Ceci n’a pas pu se concrétiser, la faute aux dirigeants de clubs français qui avaient fait un autre choix, à un agent ou au joueur lui-même, pas vraiment emballé par le projet.

Les plus coutumiers du fait sont souvent les grosses écuries du championnat comme l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais ou le Paris Saint-Germain. Aux histoires connues du transfert manqué de Diego Armando Maradona à l’OM sous l’ère Bernard Tapie ou de Cristiano Ronaldo à Lyon à tout juste 17 ans, s’ajoutent d’autres manqués pour ces clubs. Marseille a refusé Luka Modric pendant que l’OL laissait passer sa chance pour Zlatan Ibrahimovic, alors à l’Ajax Amsterdam. Ce qui n’empêchera pas ce dernier de découvrir la Ligue 1 au PSG sous l’ère qatarie. Les Parisiens qui n’ont pas toujours fait les bons choix non plus, loupant Roberto Carlos, Kaka ou encore bien sûr Samuel Eto’o par deux fois.

Mais ces grosses cylindrées ne sont pas les seules à cumuler des ratés sur ceux qui sont devenus des stars du ballon rond. Les Girondins de Bordeaux, par exemple, ont, refusé Ivan Rakitic, aujourd’hui star du FC Barcelone. L’AS Nancy Lorraine a laissé filer Diego Forlan, après quelques mois passés au club. Le Racing Club de Lens a préféré Kanga Akalé plutôt que Robert Lewandowski ou encore Miroslav Klose qui n’a pas réussi à se faire repérer par Auxerre, après un court essai en Bourgogne. Bref, de sacrées histoires qui auraient pu bien se terminer pour nos clubs hexagonaux, mais qui finalement se rangent dans la boîte aux regrets. C’est toutes ces histoires que nous vous racontons en détail dans cette vidéo.