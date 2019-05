Coutinho pour remplacer Hazard à Chelsea ?

Le moins que l’on puisse dire c’est que l’aventure de Philippe Coutinho au FC Barcelone n’est pas une franche réussite. Recrue star à l’hiver 2018, le Brésilien est désormais en difficulté au sein du club blaugrana. Il est souvent remplaçant et ses relations avec les supporters ne sont pas au beau fixe. De quoi envisager un transfert et selon la presse anglaise un possible retour en Premier League. Selon plusieurs tabloïds aujourd’hui, notamment le Mirror et le Daily Star, Chelsea voudrait faire de Coutinho le remplaçant de Eden Hazard. Le Belge est en effet en partance pour le Real Madrid et va laisser un grand vide au sein de l’attaque londonienne. De quoi offrir une place à l’ancien joueur de Liverpool ?

Le Barça veut récupérer 300 millions d’euros cet été

On parlait de Coutinho, mais il n’y a pas que le Brésilien qui semble en partance dans les rangs du FC Barcelone. Selon L’Esportiu du jour, la direction du club blaugrana envisagerait de récupérer pas moins de 300 millions d’euros cet été en termes de ventes. Marc Cucurella, qui devrait être racheté à Eibar, Ivan Rakitic, Rafinha, Jesper Cillessen, Malcom, Denis Suarez, le champion du monde Samuel Umtiti ou encore André Gomes pourrait quitter l’effectif blaugrana cet été. Et rapporter gros donc. Surtout que le FC Barcelone veut faire venir plusieurs joueurs notamment dans le domaine offensif et en défense centrale. Donc l’argent sera un besoin et faire de la place pour les recrues également.

Discussions Manchester City-Benfica pour Félix

Alors que la direction du club portugais de Benfica annonce depuis quelques semaines qu’elle souhaite garder sa jeune pépite João Félix, les dirigeants auraient pris tout le monde de court selon le tabloïd anglais The Sun et le journal portugais Record. Les deux médias annoncent qu’une réunion a eu lieu dernièrement entre le président Vieira et le directeur exécutif de Manchester City au sujet du milieu offensif portugais. Pep Guardiola n’a jamais caché sa fascination pour le prodige et aimerait le faire venir dans ses rangs. Pour rappel, sa clause libératoire serait de 120 millions d’euros. Mais le Sun indique que des négociations à hauteur des 100 millions de livres (soit 113 millions d’euros) sont envisagées.