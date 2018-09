Sacrée championne du monde en juillet dernier, l’équipe de France avait pris les rênes du classement FIFA grâce à son sacre en Russie. Un mois plus tard, après son match nul en Allemagne (0-0) et sa victoire face aux Pays-Bas (2-1), la sélection tricolore reste sur la plus haute marche du podium avec 1729. Une annonce qui risque de contrarier les observateurs belges qui espéraient une meilleure nouvelle.

En effet, suite aux larges succès des Diables Rouges de Roberto Martinez contre l’Écosse (4-0) et l’Islande (3-0), nombreux étaient ceux à penser que la Belgique détrônerait la France. Au final, il n’en est rien. Cependant, les Belges ont bien rejoint les Bleus et comptent donc le même nombre de points. Pour le reste, les divers matches amicaux et les rencontres comptant pour la Ligue des Nations ont certes changé le nombre de points des nations, mais le top 10 reste inchangé. À noter simplement que l’Espagne, qui était à égalité avec le Danemark, est désormais toute seule à la neuvième place, avec seize unités d’avance sur les Scandinaves.

Au-delà du top 10, on notera la belle progression de l’Ukraine qui prend 9 places pour se retrouver au 29e rang et le bond en avant de l’Allemagne qui repart de l’avant avec une progression de trois places par rapport au mois précédent. La Nationalmannschaft est désormais 12e. Du côté de l’Afrique, c’est toujours la Tunisie qui est la mieux placée avec une belle 23e place, juste devant le Sénégal 25e. Le Maroc est 45e, le Cameroun 50e et l’Algérie très loin derrière au 69e rang...

Le classement FIFA, établi au 20 septembre 2018 :

1. France - 1729 points

1. Belgique - 1729 points

3. Brésil - 1663 points

4. Croatie - 1634 points

5. Uruguay - 1632 points

6. Angleterre - 1612 points

7. Portugal - 1606 points

8. Suisse - 1598 points

9. Espagne - 1597 points

10 Danemark - 1581 points