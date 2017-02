On connaît l’indice UEFA des pays qui sert à calculer le nombre de qualifiés par championnat en Coupe d’Europe. On connaît moins le classement par coefficient des clubs qui est calculé sur la base des résultats des clubs sur les cinq précédentes saisons de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Il est principalement utilisé pour déterminer la position de chaque club dans les tirages au sort des compétitions de clubs de l’UEFA. La C1 rapporte d’ailleurs plus de points que la Ligue Europa. C’est la raison pour laquelle ce sont les équipes habituées à évoluer dans les phases finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes qui sont aux premières places.

Et fort logiquement, à l’orée du printemps européen, c’est toujours le Real Madrid qui est en tête, fort de ses deux succès en C1 sur les trois dernières saisons. Avec 11 points d’avance sur le Bayern Munich, les hommes de Zinedine Zidane vont terminer au premier rang en fin de saison, et ce, même si les Merengues sont éliminés prématurément. L’essentiel du Top 10 reste inchangé à mi-parcours, le PSG restant à la sixième place juste derrière la Juventus. À noter tout de même la baisse de deux places de Chelsea qui paie sa non-présence en Coupe d’Europe cette saison.

Le FC Séville et le Benfica en profitent pour dépasser le club anglais. Mais parmi les plus fortes hausses depuis le début de la saison, Monaco remonte telle une fusée. Le club de la Principauté, qui a terminé en tête de son groupe de LdC, a déjà pris 19.150 points, prend 13 places et passe du 47e rang au 34e. L’ASM n’est plus qu’à 4 places de l’Olympique Lyonnais qui a progressé de 4 rangs par rapport à l’été dernier grâce notamment à sa qualification pour les 1/16e de finale de la Ligue Europa. Belle progression également pour l’AS Saint-Etienne qui passe de la 67e à la 56e place. Quant à l’OM, l’absence de Coupe d’Europe plonge le club phocéen dans les abysses de ce classement, à savoir en 73e position. Une bien mauvaise nouvelle pour Marseille et ses espoirs européens…

Le classement UEFA des clubs au 14 février 2017

1. Real Madrid - ESP - 160.656 points

2. Bayern Munich - ALL - 149.299 points

3. FC Barcelone - ESP - 146.656 points

4. Atlético de Madrid - ESP - 131.656 points

5. Juventus - ITA - 125.999 points

6. Paris Saint-Germain - FRA - 123.599 points

7. Borussia Dortmund - ALL - 121.299 points

8. Benfica - POR - 109.799 points

9. Séville - ESP - 109.656 points

10. Chelsea - ANG - 105.478 points

......................

11. Arsenal - ANG - 104.478 points

......................

13. Manchester City - ANG - 97.478 points

......................

19. Manchester United - ANG - 76.478 points

......................

20. Tottenham - ANG - 75.478 points

......................

29. Olympique Lyonnais - FRA - 58.360 points

......................

31. Liverpool - ANG - 55.478 points

......................

34. Monaco - FRA - 53.599 points

......................

41. AC Milan - ITA - 46.999 points

......................

56. Saint-Etienne - FRA - 35.099 points

......................

73. Olympique de Marseille - FRA - 27.599 points