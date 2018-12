En Europe, l’affaire ne fait peut-être pas autant scandale qu’en Amérique du Sud. Pourtant, quelle serait votre réaction si la finale de notre Ligue des Champions tant aimée se jouait en Asie ou sur le continent américain ? Eh bien, cette question, les supporters argentins de River Plate et de Boca Juniors se la posent sérieusement. Suite aux graves incidents survenus à Buenos Aires alors que les deux géants du football argentin s’apprêtaient à disputer la finale retour de la Copa Libertadores, la CONMEBOL (fédération sud-américaine de football) a décidé de délocaliser la rencontre.

En effet, c’est à Madrid, au stade Santiago Bernabéu que la CONMEBOL souhaite organiser l’événement, loin de l’agitation qui règne en Argentine. Une décision qui ne ravit ni River Plate, ni Boca Juniors. Ni les joueurs sud-américains en général. Au Paris Saint-Germain, par exemple, Daniel Alves a déjà fait savoir son mécontentement. À l’issue du match nul concédé à Bordeaux, le latéral droit a réaffirmé ses positions. « J’ai déjà dit tout ce que j’avais à dire. On doit respecter les Sud-Américains. Nous ne sommes pas tous des vandales. La violence est partout, mais ceux qui doivent payer pour ça, sont les responsables de ces violences. Les personnes qui vivent pour le football doivent être respectées. Et les vandales doivent être punis ». Également interrogé sur ce problème, Thiago Silva a été bien plus offensif.

Thiago Silva ne jouerait pas la finale

« C’est incroyable. Je suis totalement contre. On ne joue pas une finale comme ça, encore moins une finale aussi loin de notre région. Amener en Europe un problème qui nous appartient... Nous devons regarder les choses qui se passent dans le monde du football. Nous devons être encore plus exemplaires sur le terrain. La rivalité doit rester sur le terrain. Les gens doivent respecter leur prochain. Je suis contre (la finale à Madrid). Si j’étais à la place de Boca, moi non plus je ne voudrais pas jouer cette finale. Vous vous préparez pour un match et on vous jette des pierres. Comment voulez-vous vous sentir apte à jouer à nouveau dans un stade sachant que vous n’êtes pas en sécurité. C’est difficile ».

Enfin, Marquinhos n’a pas caché lui non plus son étonnement. « C’est important pour les pays sud-américains. Les deux équipes ont lutté pour en arriver là. Mais des événements très désagréables se sont produits. Les joueurs ont risqué leur vie. C’est étrange de voir une finale de Copa Libertadores se jouer en Europe. Pourquoi pas alors une finale de Ligue des Champions au Maracana ou à la Bombonera ? Qui sait (rires) ? » Pas sûr que les Européens trouveraient ça drôle.