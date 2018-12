Deux ans après l’Euro masculin, mais aussi un an après le Mondial féminin des moins de 20 ans, la France organise la Coupe du Monde féminine l’été prochain pour la première fois de son histoire. Le coup d’envoi symbolique est donné aujourd’hui à 18h avec le tirage au sort, qui a lieu à la Seine Musicale sur l’île Seguin à Boulogne-Billancourt. La compétition se déroulera du 7 juin jusqu’à la finale le 7 juillet prochain. Elle se tiendra au Groupama Stadium de Lyon.

En présence des présentateurs, Denis Brogniart et Amanda Davies, 24 nations reparties en 4 chapeaux seront tirées pour former six poules. Compte tenu de son rang mais mais surtout de pays organisateur, la France se trouve dans le premier chapeau, en compagnie des favoris et tenants du titre les Etats-Unis mais aussi l’Allemagne, l’Angleterre, le Canada et l’Australie. Sérieuses outsiders, les joueuses de Corinne Diacre devraient donc éviter tous les gros bras avant la phase éliminatoire. Cela tombe bien car la FFF a fixé les demi-finales pour objectifs.

Le tirage complet :

Groupe A : France, Norvège

Groupe B : Allemagne, Espagne

Groupe C : Australie, Brésil

Groupe D : Angleterre

Groupe E : Canada

Groupe F : Etats-Unis

Chapeaux pour la Coupe du monde 2019 :

Pot 1 :

Pot 2 :

Pays-Bas, Japon, Suède

Pot 3 :

Corée du Sud, Chine, Italie, Nouvelle-Zélande, Ecosse, Thaïlande

Pot 4 :

Argentine, Chili, Nigeria, Cameroun, Afrique du Sud, Jamaïque