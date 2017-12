Marca n’a pas peur de la France

Aujourd’hui, vendredi 1er décembre, c’est le Jour-J pour le tirage au sort du Mondial 2018 en Russie. Celui-ci commence à 16h et L’Équipe estime que le groupe le plus difficile pour les Bleus serait de jouer contre l’Uruguay, la Suède, et le Nigéria. Quant au tirage le plus facile, ce serait le Pérou, l’Iran et le Panama. En Espagne aussi, le tirage fait la Une à l’image de Marca. Si la Roja se retrouve dans le chapeau 2, elle doit se méfier de trois adversaires du premier chapeau selon le quotidien : le Brésil, l’Allemagne, et l’Argentine. La France n’est donc pas citée sur la Une. Peut-on déduire que la sélection tricolore ne fait pas peur aux espagnols ?

Ça s’accélère pour Coutinho !

Si le FC Barcelone a complètement raté son mercato d’été, le club catalan souhaite certainement se venger cet hiver. À commencer par le recrutement de Philippe Coutinho. Liverpool en demanderait 145 millions d’euros d’après Mundo Deportivo. Un chiffre plus ou moins confirmé à la Une de Sport, entre 130 et 150 nous indique le quotidien. Mais surtout on apprend que son salaire pourrait être de 14 millions d’euros par an et qu’à cause de celui-ci, le Barça serait obligé de vendre 3 joueurs. Il faut faire de la place au Brésilien et réduire la masse salariale. L’une des victimes pourrait être Arda Turan, en manque de temps de jeu, et qui pourrait même servir de monnaie d’échange. En effet, le Daily Star relaye aujourd’hui l’information selon laquelle le Barça souhaiterait proposer le Turc à Arsenal pour obtenir la signature de Mesut Özil.

Jonny Evans dans le viseur de City et d’Arsenal

Et enfin, toujours à la page mercato, le Telegraph nous apprend qu’une bataille se prépare entre Arsenal et Manchester City pour la signature d’un défenseur en janvier. Il s’agit de l’ancien Red Devil, aujourd’hui âgé de 29 ans, et qui fait forte impression à West Bromwich Albion, dont il est le capitaine, Jonny Evans. Son prix serait fixé à 34 millions d’euros d’après les informations du journal anglais. Cette saison, les Baggies sont mal en point. Ils n’ont pas remporté un seul match depuis que leur défenseur expérimenté est revenu sur les terrains en septembre après sa blessure en début de saison (problème à la cuisse).