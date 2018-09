« La fin est proche pour José »

En Angleterre, rien ne va plus pour José Mourinho et Mancheter United qui viennent de subir une nouvelle défaite face aux Hammers de West Ham 3 buts à 1. « La fin est proche pour José », titre ainsi le Daily Mail. qui avance que les joueurs de United pensent que Mourinho pourrait être remercié dès la fin de cette semaine par la direction du club. Le Sunday Express aussi a réagi à la nouvelle contre performance des Red devils et titre « un coup de marteau pour José ». D’après la presse anglaise, l’aventure du Special One pourrait donc se terminer plus vite que prévu.

CR7 et la Juve : des Martiens

Du côté de l’Italie, c’est une autre star du football portugais qui s’est illustrée cette fois en bien. En effet, il s’agit de Cristiano Ronaldo et de son équipe qui ont fait forte impression à la presse italienne. « Ils gagnent tout » pour le Corriere dello sport, qui rajoute que la Vieille Dame est en maintenant à 7 victoires en 7 matches matches. Le quotidien Tuttosport s’enflamme sur Ronaldo le Martien ! Et pour la Gazzetta dello sport c’est tout l’effectif de la Juve qui est considéré comme des extra-terrestres.

« Le derby des gardiens »

En Espagne, le derby de Madrid fait les gros titres, la rencontre s’est soldée sur un 0-0 entre le Real et l’Atlético. Et ce sont principalement les deux gardiens qui se sont le plus illustré. Marca titre ainsi « Deux gardiens et une Liga sans maître ». Courtois et Oblak ont maintenu leurs équipes à flot, à tel point que pour le journal As c’était « le derby des gardien ».