« Pour Manchester »

Ce mercredi soir, Manchester United a remporté la Ligue Europa en battant l’Ajax d’Amsterdam deux buts à zéro, grâce à des réalisations de Pogba et Mkhitaryan. Mais deux jours après l’attentat de Manchester, cette victoire mancunienne a forcément une portée symbolique. Après la rencontre, Paul Pogba a d’ailleurs rendu hommage aux victimes et ses paroles se retrouvent à la Une des tabloïds. « Nous avons joué pour Manchester et pour les gens qui sont morts », peut-on lire sur le Mirror. Le Sun affiche en gros « pour vous tous » et le Guardian parle de « joie au milieu de la peine ». Au Portugal, c’est le quatrième titre de José Mourinho qui est célébré. C’est même le premier entraîneur à gagner deux Ligue Europa, (Porto 2003, Manchester 2017), et deux Ligue des Champions (Porto 2004, Inter 2010). O Jogo lui donne donc un nouveau surnom, le « Spécial 4 » !

Valverde veut Herrera au Barça

Dans la presse espagnole, et plus particulièrement chez les pro-Barça, on parle mercato ce matin. À la Une du quotidien Sport, on affirme que la toute première priorité du nouvel entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde, serait de recruter le milieu de terrain des Red Devils Ander Herrera. Cependant, son coach José Mourinho tiendrait beaucoup à lui et souhaiterait prolonger l’Espagnol « à tout prix », comme l’annonce également le média espagnol. Arrivé en 2014 en provenance de l’Athletic Bilbao pour 36 millions d’euros, Ander Herrera aurait pu être une victime collatérale du renouveau de Manchester United. Mais l’attachement de Mourinho pour son joueur a changé la donne au fil des mois.

CR7 et Messi, même combat

Et puis, au rayon des affaires judiciaires, la sentence est tombée pour Lionel Messi. La condamnation de l’Argentin à 21 mois de prison a été confirmée par la Cour Suprême espagnole, pour fraude fiscale. Messi et son père Jorge avaient été condamnés pour des irrégularités portant sur plus de quatre millions d’euros dans un réseau complexe de sociétés. Cependant la peine de prison ne devrait pas être exécutée, comme c’est en général le cas en Espagne pour les condamnations inférieures à deux ans. Il devra néanmoins payer une lourde amende à hauteur de 2,1 millions d’euros, annonce le journal ABC. Son plus grand rival Cristiano Ronaldo se retrouve également dans la tourmente. Selon la Cadena SER, le Portugais aurait fraudé lui aussi, à hauteur de 8 M€, à l’administration fiscale espagnole... C’est ce que révèle en tout cas l’enquête du procureur qui a été révélé sur les ondes de la radio espagnole.