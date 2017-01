« Un scandale qui coûte une Liga »

Ce dimanche, le FC Barcelone a perdu très gros en concédant le match nul face au Betis Séville (1-1). Ce résultat permet au Real Madrid de prendre 4 points d’avance en tête de la Liga, avec un match en retard. Et visiblement, cela passe très mal du côté de la Catalogne. Les quotidiens pro-Barça Mundo Deportivo et Sport ne retiennent qu’une chose : un but injustement refusé aux Blaugranas alors que le ballon était « entré d’un mètre ». Selon Sport, souvent prompt à dénoncer un arbitrage défavorable ces dernières semaines, il s’agit là d’une « erreur scandaleuse qui pourrait coûter le titre » aux Catalans... Et ce sentiment d’injustice ne s’arrête pas aux médias, puisque Neymar a publié une photo du but refusé sur ses réseaux sociaux, accompagné d’un « HAHAHAHAHA » particulièrement ironique !

Le dérapage de Cristiano Ronaldo

Couronné Ballon d’Or en décembre, Cristiano Ronaldo vit un début d’année difficile. Et cela s’est traduit ce dimanche par des sifflets à son encontre de la part du public de Santiago Bernabéu, intraitable. Alors que certains supporters l’invitaient à rejoindre la Chine après les deux défaites consécutives face à Séville et au Celta Vigo, la pression s’est accentuée hier soir, malgré un but du Portugais. Et visiblement agacé, ce dernier s’est permis de répliquer : le diffuseur de la rencontre face à la Real Sociedad a capté des insultes de CR7 (« fils de p*** »), visiblement dirigées vers son propre public... De quoi mettre un peu plus d’huile sur le feu.

Rooney vers la Chine... sans sa famille ?

Depuis qu’il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de Manchester United, le 21 janvier dernier, l’avenir de Wayne Rooney est au centre des débats. José Mourinho en personne a ouvert la porte à un départ de son numéro 10 vers la Chine, qui lui offre un pont d’or. Et visiblement, selon le Daily Star, l’épouse du joueur a donné son feu vert pour que l’international anglais accepte une pige dans l’Empire du Milieu. Seulement voilà, cette dernière refuse de l’accompagner et compte rester, avec ses enfants, en Angleterre. Un dilemme « aigre-doux », comme s’amuse à le souligner le tabloïd...