Cristiano Ronaldo veut être entendu

En Italie, CR7 continue de faire la Une. Après avoir annoncé hier, via son avocat, que les accusations de viol à son encontre étaient fausses, il déclare aujourd’hui qu’il veut parler, il veut témoigner et « maintenant » ! C’est ce que l’on peut lire en une de Tuttosport. Cristiano Ronaldo se dit prêt à répondre à un interrogatoire pour prouver que ce qu’on lui reproche est faux. Le feuilleton promet en tout cas de faire les gros titres de la presse transalpine.

Un joker pour remplacer Umtiti

La blessure au genou du champion du Monde pourrait être plus grave que prévue et le retenir loin des terrains jusqu’au mois de janvier, d’après le quotidien catalan Mundo Deportivo. Les Blaugranas doivent donc le remplacer et le journal désigne son successeur. C’est vers Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam) que le club se tournerait. Sport partage cette information et ajoute que le club va accélérer pour réaliser le transfert au mercato hivernal.

Henry, bientôt de retour à Monaco

L’AS Monaco a officialisé hier le départ de Leonardo Jardim, une rupture après une longue et heureuse relation. Avec comme point d’orgue, le titre de champion de France il y a deux ans et une demi-finale de Ligue des Champions. Le journal Monaco-Matin rend hommage à son ancien coach et ne l’oubliera pas. Pourtant, son remplaçant semble déjà tout trouvé. Il s’agit de Thierry Henry, qui est comme l’explique l’équipe « plus que jamais favoris à la succession du Portugais ». Des discussions seraient ainsi en cours entre les différentes parties pour faire revenir le champion du Monde 98 du côté de l’ASM.