Cristiano Ronaldo : « seulement la Juve »

Du côté de Turin l’avenir de Cristiano Ronaldo fait beaucoup de bruit. La Republica révélait hier que le Portugais souhaitait quitter la Juve à l’issue de la saison prochaine. Des révélations qui ont eu l’effet d’un séisme en Italie. Cependant aujourd’hui Tuttosport y va de ses propres informations exclusives, et d’après le quotidien sportif Ronaldo ne penserait qu’à la Juve et « seulement la Juve ». « La volonté de vengeance, suite à la déception en Ligue des Champions, a renforcé le lien entre Ronaldo et les Bianconeri », affirme Tuttosport.

Guardiola veut se servir de la douleur de l’élimination

En Angleterre, les têtes sont toujours tournées vers le match fou entre City et Tottenham, car les deux équipes se retrouvent cette après-midi. Un acte III qui s’annonce des plus épiques, entre des Citizens blessés mais qui jouent le titre en championnat et des Spurs gonflés à bloc après leur qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions. Le Daily Express parle du « match de la douleur pour Pep ». Cela fait suite aux déclarations du coach de Manchester qui expliquait qu’il demandait à ses joueurs de ne pas oublier leur peine, et même de s’en servir pour remonter la pente. « Laisse cette douleur te guider » titre ainsi The Sun. Car comme le rapporte également le Daily Mirror, Pep Guardiola a avoué que pour son groupe, la blessure était encore présente, la plaie toujours ouverte. Cette dernière pourrait donc être une force pour City, comme le réclame son entraîneur. Réponse à partir de 13h30 (la rencontre est à suivre en direct sur notre live commenté).

Pogba, un esprit de conquérant qui manque au Real

En Espagne, Paul Pogba fait encore et toujours les gros titres. Le milieu des Red Devils est « le leader que cherche Zidane », selon Marca. Car le coach du Real pense que son esprit de conquérant aurait un effet bénéfique sur le groupe madrilène, explique le quotidien ibérique. Un comportement qu’il avait notamment montré lors de la Coupe du Monde l’été dernier. Et puis ajoute Marca, Pogba est « obsédé par le fait de gagner la Ligue des Champions ». Ce qui manque peut-être aujourd’hui du côté de Madrid, où le trophée a été remporté à 4 reprises, sur les cinq dernières saisons.