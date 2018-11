Une véritable finale. Un peu plus de deux mois après le 6-0 à l’Estadio Manuel Martínez Valero, la Croatie et l’Espagne croisent le fer une nouvelle fois ce jeudi soir (20h45, à suivre en direct sur notre live commenté) dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Nations (Ligue A, groupe 4). Dans cette rencontre de gala, le malheureux finaliste du Mondial 2018 espère bien laver l’affront et garder une chance de s’en sortir dans cette poule. De son côté, la Roja a son destin entre ses mains et peut, en cas de victoire, s’adjuger définitivement la première place.

Afin d’aller chercher une première victoire dans ce groupe 4, Zlatko Dalic devrait aligner une équipe en 4-3-3, un mois après la victoire en amical face à la Jordanie (2-1). Dans le but croate, Kalinic devrait être aligné comme l’a expliqué le sélectionneur croate en conférence de presse. Devant le gardien de La Gantoise, Vrsaljko pourrait effectuer son retour côté droit, avec Vida, Lovren et Milic à ses côtés. Au milieu, les deux stars de cette équipe au damier, à savoir Rakitic et Modric, devraient composer l’entrejeu, en compagnie de Brozovic. En ce qui concerne l’attaque, Zlatko Dalic pourrait faire confiance à Rebic et Perisic dans les couloirs, et Kramaric en pointe.

Jordi Alba aligné d’entrée au sein de la Roja ?

Côté espagnol, Luis Enrique a un groupe en pleine forme. « Je vois que les 24 joueurs sont prêts à jouer demain (jeudi, ndlr) après leur entraînement. Ils pourraient tous commencer à jouer demain (jeudi, ndlr) », a expliqué l’ancien technicien du Barça en conférence de presse hier. Pour ce « match décisif et essentiel », le coach de 48 ans pourrait opter pour le même schéma tactique, à savoir un 4-3-3, avec l’indiscutable De Gea dans les cages. Afin de stopper les assauts croates, Jonny, Ramos, Martinez et Alba devraient être titulaires en défense. Le latéral gauche du FC Barcelone, absent depuis la Coupe du Monde en Russie, pourrait donc retrouver une place dans le onze de départ.

Au sujet de l’entrejeu, Luis Enrique pourrait associer Ñiguez et Busquets à Ceballos. Le milieu du Real Madrid prendrait donc la place de Thiago Alcantara, blessé et absent pour cette trêve internationale. Pour finir, l’animation offensive devrait être gérée par le même trio que face à l’Angleterre : Aspas, Rodrigo et Asensio. Victime d’une appendicite début octobre, Isco pourrait également être aligné d’entrée sur un côté, par exemple à la place d’Asensio. Lors de la large victoire face aux Croates en septembre, le Madrilène avait en effet occupé ce poste durant toute la rencontre. Réponse donc aux alentours de 19h45 avec les compositions officielles des deux sélectionneurs...