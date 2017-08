Ibra à MU cette semaine ?

Depuis qu’il est arrivé en fin de contrat avec Manchester United, Zlatan Ibrahimovic n’a toujours pas fait d’annonce concernant sa future destination. Un temps envoyé aux États-Unis, puis vers un retour en Italie, il pourrait finalement signer à nouveau à Manchester United. Selon ESPN, José Mourinho compterait toujours sur l’attaquant suédois, âgé de 35 ans. Le buteur s’est grièvement blessé au genou fin avril contre Anderlecht en Europa League et serait déjà de retour sur pied. Une rapide remise en forme qui pourrait accélérer son retour à Old Trafford. L’entraîneur portugais a en effet l’intention de le faire signer un nouveau contrat à MU dès cette semaine, d’après les informations du média américain.

Debuchy pisté par Besiktas

En quête d’un latéral droit, l’Olympique de Marseille avait coché le nom de Mathieu Debuchy comme le révélait France Football il y a quelques jours. En grandes difficultés à Arsenal, le Gunner n’entre plus du tout dans les plans d’Arsène Wenger. Auteur d’un match seulement l’an dernier avec le groupe professionnel, il n’a pas été convoqué pour la tournée estivale de son équipe en début de saison. Et si l’intérêt de l’OM a pu le séduire, on apprend que le championnat turc s’intéresse désormais à son cas. D’après Fanatik, le club du Besiktas serait venu se renseigner auprès d’Arsenal pour enrôler l’ancien Bordelais. Un concurrent sérieux pour l’OM, qui voit sans doute cette piste s’éloigner.

Neymar fait le show et la Une des journaux

Neymar à la Une de la presse français, cela commence à devenir déjà une habitude. Ce matin, après la victoire du PSG face à Toulouse (6-2), Le Parisien et L’Équipe ont bien évidemment affiché le Brésilien. « La grande classe » résume le quotidien sportif français pour évoquer la performance de Neymar, auteur de deux buts ce dimanche soir et impliqué dans trois autres réalisations des Parisiens. Pour une première au Parc des Princes, le public a été « conquis » commente le journal Le Parisien, avec ce titre « Neymar à la folie ! » dans ses pages intérieures.