Ce lundi soir, tous les Français avaient les yeux rivés vers Gelsenkirchen. En effet, c’est dans le stade de Schalke 04 que se jouait la rencontre entre l’Allemagne et les Pays-Bas et donc une partie de l’avenir des Bleus en Ligue des Nations. En effet, si les Néerlandais s’inclinaient de l’autre côté du Rhin, les Tricolores auraient été qualifiés pour le Final Four de cette compétition de l’Union européenne des associations de football (UEFA) en juin prochain au Portugal.

Pendant plus d’une heure et quarante-cinq minutes, les hommes de Didier Deschamps avaient le sourire puisque ceux de Joachim Löw prenaient le meilleur sur Ronald Koeman et ses hommes. Toutefois, en toute fin de rencontre, Virgil van Dijk offrait le point du nul aux siens et donc la première place du groupe et la qualification pour le Final Four. Ainsi, les Bleus vont maintenant connaître quelques contraintes pour les qualifications à l’Euro 2020.

Vers un voyage pas simple en juin prochain

Dans un article publié hier, nous vous expliquions ce qui allait se passer à la fin de la phase de poules. Par conséquent, les Bleus ne seront pas assurés de jouer les barrages en mars 2020 s’ils étaient amenés à ne pas finir dans les deux premiers de leur groupe de qualifications (rencontres entre mars 2019 et novembre 2019). Mais ce n’est pas tout comme l’explique RMC Sport. En effet, le vainqueur du Final Four empochera 10 millions d’euros et ce chèque ne sera donc pas pour les Bleus.

En juin prochain, les champions du Monde joueront donc les qualifications pour l’Euro 2020 et devront probablement se déplacer dans un pays à la météorologie difficile comme les Îles Féroés ou encore la Finlande, puisque ces pays ne peuvent pas recevoir en mars et en novembre. Maigre lot de consolation tout de même, les Bleus seront bien têtes de série pour les tirages au sort des groupes de qualifications. Mais une route longue et périlleuse s’ouvre devant les Bleus de Didier Deschamps avant la compétition continentale...