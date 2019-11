Il ne reste plus beaucoup de cartouches pour les sélections pas encore qualifiées pour l’Euro 2020. Pour ce dernier match des qualifications, cinq rencontres étaient au programme. L’Allemagne, notamment, avait besoin d’une victoire pour assurer sa participation l’été prochain. Et au Borussia-Park de Mönchengladbach, la Mannschaft recevait la Biélorussie. Dans une rencontre plutôt agréable, Matthias Ginter frappait le premier mais Gutor repoussait inextremis (15e). Toni Kroos s’offrait la deuxième véritable action de ce match avec une frappe à l’entrée de la surface mais ça passait à côté des buts (20e). Mais la lumière venait de Ginter, encore lui, qui reprenait un centre de Gnabry et faisait une madjer pour ouvrir le score (1-0, 41e).

La deuxième période repartait sur de bonnes bases pour les Allemands puisqu’au retour des vestiaires Leon Goretzka doublait la mise sur un service de Kroos (49e). Bien décidés à s’imposer tranquillement, les hommes de Joachim Löw passaient la seconde. Et c’est Kroos qui marquait le but du KO. Ginter prolongeait pour le joueur du Real Madrid qui envoyait une frappe puissante au fond des filets adverses (55e). Si les Allemands dominaient cette rencontre de la tête et des épaules, Koch fauchait Nekhaychik mais Manuel Neuer repoussait le penalty accordé aux Biélorusses (75e). Mais quelques minutes plus tard, Kroos s’offrait un doublé et alourdissait la marque (4-0, 83e). Une victoire convaincante des Aigles qui leur permet d’assurer une qualification logique avec 18 points au compteur.

Les Pays-Bas qualifiés sans gagner, l’Autriche s’impose tranquillement

Dans le même groupe, ce sont les Pays-Bas qui devaient assurer aussi leur qualification face à l’Irlande du Nord. À égalité de points avec l’Allemagne avant cette rencontre, une victoire suffisait aux Néerlandais. Sans Memphis Depay, toujours blessé, le pays des tulipes a eu du mal à se créer des occasions et à ouvrir le score, les deux équipes rejoignaient les vestiaires sur un score nul et vierge à la mi-temps (0-0). Dans cette rencontre fermée, le score n’avait jamais évolué. Il n’en fallait pas plus pour les Hollandais de se qualifier puisqu’ils accrochaient la deuxième place du groupe, derrière l’Allemagne, donc, et grâce à leur victoire 3-1 au match aller contre ces mêmes Irlandais, ils sont qualifiés grâce

Dans le groupe G, l’Autriche recevait la Macédoine et pouvait empocher son ticket pour l’été prochain avec une victoire. Les Rouges-Blancs-Rouges sont bien entrés dans cette rencontre avec un but rapide par l’intermédiaire de David Alaba (1-0, 7e). Dès la reprise de la seconde période, l’Autriche accentuait un peu plus son avance avec une réalisation de Stefan Lainer (2-0, 48e). La réduction du score signée Vlatko Stojanovski pour les visiteurs ne changeait rien (2-1, 90e+3). Grâce à ce succès déterminant, les Autrichiens validaient leur deuxième place du groupe et se qualifiaient pour la suite de la compétition en juin prochain.

L’Autriche et la Croatie valident leur ticket

Première du groupe devant l’Autriche, justement, la Pologne n’avait pas besoin que d’un succès pour entrevoir l’Euro. Déjà qualifiés, les Aigles blancs devaient simplement assurer la première place grâce à une victoire. Et les Polonais n’avaient pas tardé à ouvrir le score. Dès la 4e minute, c’est Grzegorz Krychowiak qui avait mis son équipe sur la bonne voie en ouvrant le score (1-0). Après la pause, c’est Krzysztof Piatek qui mettait son équipe définitivement à l’abri en doublant la mise (2-0, 54e). Dans les dernières minutes, Munas Dabbur réduisait l’écart mais cela était anecdotique (2-1, 88e). Une victoire solide qui permettait au pays de l’Outre-Oder de consolider cette première place avec 22 points. L’équipe de Robert Lewandowski verra donc l’Euro 2020 l’été prochain.

Enfin, dans le groupe E, la Croatie recevait la Slovaquie et n’avait besoin que des trois points de la victoire pour aller à l’Euro. Mais les vices-champions du Monde s’étaient fait cueillir à froid, la Repre a encaissé un but rapidement par Robert Bozenik (32e). Mais les Croates ont parfaitement réagi en seconde période avec des réalisations de Nikola Vlasic (1-1, 56e) et de Bruno Petkovic (2-1, 60e). Ivan Perisic assurait la victoire de son équipe dans le dernier quart d’heure avec le but du break (3-1, 74e). Grâce à cette victoire confortable, les Croates ont assuré leur qualification avec 17 points et une première place au classement.

Les résultats du soir :

Groupe C :

Allemagne 4-0 Biélorussie : Ginter (41e), Goretzka (49e), Kroos (55e), Kroos (83e)

Irlande du Nord 0-0 Pays-Bas

Groupe G :

Autriche 2-1 Macédoine : Alaba (7e), Lainer (48e) ; Stojanovski (90e+3)

Israël 1-2 Pologne : Dabbur (88e) ; Krychowiak (4e), Piatek (54e)

Groupe E :

Croatie 3-1 Slovaquie : Vlasic (56e), Petkovic (60e), Perisic (74e) ; Bozenik (32e)