Il fut le meilleur latéral du monde. Aussi à l’aise couloir gauche que couloir droit, Gianluca Zambrotta a fait vivre le supplice à tous les attaquants arrivant dans sa zone. Passé par la Juventus Turin (1999-2006), le FC Barcelone (2006-2008), et l’AC Milan (2008-2012), le natif de Côme a longtemps été considéré comme une référence, comme en témoignent ses quelques 98 sélections en équipe d’Italie. Son palmarès parle du reste pour lui, avec un titre de champion du monde (2006), trois titres de champion d’Italie (2002, 2003, 2011) et deux Supercoupe d’Italie (2003, 2011). Entretien avec l’ancien joueur aujourd’hui entraîneur, âgé de 39 ans.

Foot Mercato : Vous étiez un immense joueur italien. Que pensez-vous de ce PSG actuel, qui dispose de nombreux joueurs de Serie A ?

Gianluca Zambrotta : Il y a de grands champions au PSG, c’est une grande équipe. Cavani, Verratti, Thiago Motta, Thiago Silva, ou encore Pastore sont des joueurs qui ont eu une expérience importante en Italie et qui vivent encore une grande expérience à Paris.

FM : Que pensez-vous de la situation de Marco Verratti ? Aurait-il intérêt à rejoindre le Real Madrid ou le Barça si le PSG ne parvenait pas à gagner la Ligue des Champions ?

GZ : Verratti est un grand joueur, doté d’un grand talent. Tout va dépendre de ce qu’il veut faire. Le PSG est une équipe du niveau du Real Madrid et du Barça au niveau des individualités. Il est maintenant clair que l’équipe doit réaliser quelque chose d’important sur la scène européenne, mais c’est une équipe qui a le potentiel pour le faire. Verratti décidera de ce qu’il veut faire, et je pense qu’il se sent encore bien à Paris.

FM : Mario Balotelli apparaît libéré et plus heureux à Nice que par le passé. Il avait déclaré espérer encore pouvoir devenir Ballon d’Or. Peut-il le faire selon vous ?

GZ : Balotelli est un grand talent. Son caractère n’est pas simple à appréhender parfois, mais il a toujours été un joueur qui peut faire la différence à n’importe quel moment du moment qu’il se sent bien mentalement et physiquement. Après, s’il veut être un élément important avec la Nazionale, il va lui falloir s’engager davantage, trouver de la régularité, trouver la motivation, et faire la différence avec Nice.

FM : Vous entraînez en Inde, au Delhi Dynamos. Quel bilan faîtes-vous de la saison écoulée ?

GZ : Après mon expérience à Chiasso (Suisse), je vis cette aventure en Inde. Pour moi, c’est une très belle opportunité, je suis très content. On a été éliminé en demi-finale de playoffs, aux tirs au but, mais on a fait du bon travail. Je suis très satisfait de ce qu’on a fait.

FM : Seriez-vous tenté à l’idée de revenir entraîner en Europe ?

GZ : Entraîner en Europe, ça me plairait, bien sûr. Je pense être jeune et avoir beaucoup de temps devant moi. Mon objectif est d’entraîner une grande équipe en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. Connaître différentes expériences dans différents pays te donne la possibilité de découvrir d’autres cultures, d’autres méthodes de travail, et de t’enrichir du bagage technique d’autres entraîneurs.

FM : En tant qu’ancien grand latéral, quels sont vos arrières préférés aujourd’hui et que pensez-vous des latéraux modernes ?

GZ : En Italie, je pourrais citer Abate, De Sciglio, Zappacosta, Calabria. La plupart d’entre eux sont encore très jeunes et peuvent avoir un avenir important. Dans le reste du monde, Dani Alves, Jordi Alba, Marcelo, et Lahm sont des joueurs avec une grande expérience. Le rôle de latéral a toujours évolué. Aujourd’hui, le latéral a plus de facilité à déborder, il est toujours plus offensif. Il est, à l’inverse, moins attentif sur les phases défensives, mais bien plus efficace offensivement qu’il y a 15 ans.

FM : Vous avez évolué au Barça. Que pensez-vous du Français Samuel Umtiti ?

GZ : C’est un jeune joueur vraiment très intéressant. Il a fait de grandes choses à l’Olympique Lyonnais, puis dans les équipes de jeunes en France. Ensuite, il a été présent à l’Euro 2016. C’est un joueur avec un grand avenir, fort physiquement, rapide. C’est un joueur important pour l’avenir du football français.

FM : L’Italie a été éliminée en quart de finale du dernier Euro par l’Allemagne. Que pensez-vous de la Squadra Azzurra actuelle et de son nouveau sélectionneur, Giampiero Ventura ?

GZ : L’équipe d’Italie a été éliminée à l’Euro par l’Allemagne, mais je pense que la Nazionale est toujours une formation redoutable, toujours difficile à manœuvrer. Il faudra certainement un peu de temps pour revenir au tout premier plan et être une équipe capable d’ouvrir un cycle victorieux. Il faut donner du temps au sélectionneur Ventura pour travailler avec les jeunes. Je pense que c’est le plus important. Ventura est un grand entraîneur, avec une grande expérience. Il faut seulement continuer à travailler en misant sur les jeunes et créer un groupe de vainqueurs. Mais comme je l’ai dit juste avant, il faut du temps et de la patience. Le rôle du sélectionneur est important parce qu’il doit faire grandir les jeunes, ce qui n’est pas forcément simple. Mais je suis convaincu du fait qu’il va donner l’espace nécessaire aux jeunes pour les faire progresser. Ce n’est pas simple, c’est un rôle difficile, mais aussi très beau.

FM : Enfin, Gianluca, quel serait votre onze de rêve ?

GZ : Buffon - Dani Alves, Nesta, Cannavaro, Maldini - Pirlo, Xavi, Zidane - Messi, Ibrahimovic, Ronaldinho