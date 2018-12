« Il y a un entraîneur et il ne m’appelle pas, je dois donc attendre, continuer à travailler et c’est tout. J’aurais pu être champion du Monde oui ... Mais ce sont les décisions du sélectionneur, qui ne m’appelle pas, selon moi, pour des raisons personnelles. Je dois respecter ça. » Dans une interview accordée à la chaîne basque EiTB il y a quelques jours, Aymeric Laporte clamait haut et fort son incompréhension de ne toujours pas être appelé en équipe de France.

Il faut dire que la concurrence est très rude en ce moment à ce poste. Les champions du monde sont encore en place comme lors du premier rassemblement post mondial. Quelques semaines après face aux forfaits de Varane et Umtiti, le sélectionneur décidait de rappeler Mamadou Sakho, qui n’avait plus été sélectionné depuis trois ans et même Kurt Zouma. Adil Rami aussi était du rassemblement malgré sa mauvaise passe. De quoi laisser un goût amer au joueur de Manchester City qui réalise pourtant un bon début de saison.

Deschamps encourage Laporte

Didier Deschamps lui a un peu répondu lors d’un entretien à RMC Sport diffusé ce vendredi soir. Il comprend la frustration du garçon et l’encourage à redoubler d’efforts même s’il ne sait pas pourquoi Laporte a réalisé cette sortie médiatique. « Je ne comprends pas (le reproche de lui en vouloir implicitement, ndlr). Je ne sais pas. Je n’ai pas de problème avec qui que ce soit. Quand je choisis quelqu’un ce n’est pas pour moi. Je le répète. Je n’ai qu’une chose à lui dire, c’est que’il continue à être performant. »

Le sélectionneur a aussi rappelé une donnée importante, le fait que Laporte soit gaucher alors qu’ils sont déjà nombreux (Umtiti, Kimpembe, Sakho). « Si vous me dites qu’il doit être à la place de Rami. Je vous arrête tout de suite. Désolé mais deux gauchers dans l’axe central au niveau international… On a beaucoup de gauchers et peu de droitiers. » Didier Deschamps suit donc les performances et ne ferme pas la porte (vous l’avez ?) à la venue de l’ancien de l’Athletic Bilbao. Il dément aussi un quelconque totem d’immunité avec certains éléments. La balle est dans le camp de Laporte désormais.