Des forfaits en série. Comme Didier Deschamps, Sylvain Ripoll a dû faire face à de nombreuses absences pour cause de blessures. Convoqués avec les Espoirs pour ce rassemblement du mois de novembre, Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Jérémy Gélin ou encore Olivier Ntcham n’ont pas pu répondre présents pour affronter la Croatie (15 novembre) et l’Espagne (19 novembre) lors de matches amicaux ayant pour objectifs de préparer l’Euro 2019 qui se tiendra en Italie et à Saint-Marin du 16 au 30 juin 2019. Premier acte ce jeudi à Beauvais donc pour des Bleuets invaincus en éliminatoires (9 victoires et 1 nul). Ripoll avait choisi de faire jouer son équipe dans un système en 4-4-2 avec un duo Mateta-Terrier. À noter la première sélection de Mattéo Guendouzi. En face, la Croatie évoluait en 4-3-3 avec notamment la présence de l’ancien joueur du Barça, Alen Halilovic.

D’entrée, les Bleuets mettaient le pied sur le ballon et provoquaient avec Mateta (5e) puis Ikoné (6e), très remuant en début de rencontre. En face, les Croates, dominés, n’étaient pas plus dangereux, comme Halilovic dont la frappe passait largement au-dessus du cadre de Larsonneur (13e). Dans la foulée, les Bleuets réussissaient à trouver la faille. Servi par Terrier, Mateta butait sur un adversaire. Tousart, qui avait bien suivi, tentait sa chance, mais le ballon était repoussé par Grbic. Mateta, visiblement en position de hors-jeu, avait bien suivi et envoyait le ballon en force dans les filets (1-0, 14e). Les Espoirs maîtrisaient la rencontre. Coco, très disponible sur son côté, centrait pour Ikoné. Le Lillois sollicitait le une-deux avec Terrier, qui trouvait finalement Guendouzi. Le joueur d’Arsenal, très intéressant pour sa première titularisation en U21, tentait sa chance. Mais le portier croate repoussait en corner (20e). Sur l’action suivante, Mateta plaçait une tête au-dessus du cadre (21e).

Une belle opposition pour les Bleuets

Mais les Croates n’avaient pas dit leur dernier mot. Halilovic prenait le meilleur sur Diop et plaçait une frappe du gauche sur le poteau (26e). La réponse des Bleuets était rapide. Parfaitement lancé dans la profondeur par Guendouzi, Mateta prenait de vitesse Katic mais perdait son duel face à Grbic, en ouvrant trop son pied sur sa frappe (28e). Mais la France commençait à reculer et à lever le pied. La Croatie en profitait. Jakolis décalait Bradaric à gauche. Ce dernier centrait en retrait pour l’inusable Halilovic qui fusillait Larsonneur à bout portant (1-1, 36e). Le score ne bougeait pas jusqu’à la pause (1-1). De retour des vestiaires, les Français reprenaient les commandes du match. Ikoné, Coco ou Mateta, qui a marqué des points ce jeudi, enchaînaient les occasions mais butaient sur le gardien ou sur un défenseur. Ce qui n’était pas le cas des visiteurs. À la 54e, Bradaric centrait pour Uremovic qui plaçait une tête rageuse et gagnante (1-2, 55e).

Les Bleuets tentaient de réagir, mais se heurtaient encore à un Grbic solide sur sa ligne (59e). Ripoll essayait de relancer son équipe en lançant Bamba, Sissoko et Upamecano peu après l’heure de jeu (65e). Coco profitait d’un excellent travail de Mateta dans la surface pour placer une frappe puissante. Mais Grbic claquait le ballon (66e). Coco, dont la frappe était contrée sur la ligne par son coéquipier Ikoné (68e), ou Mateta, dont la tête était repoussée par le gardien croate, poussaient pour égaliser. Idem pour Bamba, qui apportait sa vitesse et sa percussion. Et à la 82e, le Lillois marquait d’un but de la tête, suite à un centre de Mukiele (2-2, 82e). Coco (84e) puis Diop (86e) étaient proches du troisième but. Mais au final, le score ne changeait pas et les deux équipes se séparaient sur un match nul (2-2).